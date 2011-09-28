بیداری اسلامی جهان به برکت خون شهداست

علیرضا قاسمی فرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: درسی که شهدای انقلاب و دفاع مقدس به ما آموختند به هیچ وجه فراموش نمی شود، چراکه آنان با دادن خون خودشان با ابرقدرتها به مبارزه پرداختند.

وی گفت: بیداری اسلامی جهان به برکت خون شهدا به وجود آمده است و باید راه آنان برای همیشه پر رهرو باشد.

نماینده عالی دولت در شهرستان دماوند با بیان اینکه زنده نگه داشتن یاد و آرمانهای شهدا از وظایف همگان است، اضافه کرد: شهدا برای دفاع از ارزشها و اعتقادات این مرز و بوم سلاح بر دست گرفتند و در مقابل دشمن ایستادند و امنیت را برای نسل آینده به ارمغان گذاشتند.

علم اندوزی موجب دستیابی به ایمان حقیقی می شود

وی خطاب دانش آموزان بیان کرد: جوانان و نوجوانان باید امروز قدر جایگاه کسب علم و دانش را بدانند و اعتقاد داشته باشند که با علم اندوزی می توانند به ایمان حقیقی دست پیدا کنند.

قاسمی افزود: انسانهایی که به دنبال دانش اندوزی می روند، هیچگاه پشیمان نخواهند شد و امروز توصیه به دانش آموزان این است که از فرصتهایی که انقلاب اسلامی در اختیار آنان گذاشته، بهره کافی ببرند.