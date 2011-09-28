داوران مسابقه حساس صبای قم و راه ساری مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران قضاوت کننده در دیدار تیمهای فوتسال صبای قم و راه ساری در هفته چهارم از دور رفت سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور را معرفی کرد.
در حالی که ششمین هفته از دور رفت سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری برگزار میشود، صبای قم قرار است در سومین دیدار خارج از خانه خود به مصاف تیم راه ساری برود.
دیدار صبای قم و راه ساری از ششمین هفته لیگ برتر فوتسال از ساعت ۱۶ عصر جمعه هشتم مهر ماه به میزبانی تیم راه ساری در سالن سیدرسول حسینی این شهر برگزار میشود و این در حالی است که قضاوت این مسابقه را حسین شاه مردای به عنوان داور اول بر عهده دارد، بهمن پورخسروانی داور دوم این دیدار است و حسن کشاورز به عنوان داور ذخیره و قاسم علی شهسوار به عنوان وقت نگهدار دیگر اعضای تیم داوری این مسابقه حساس به شمار میروند.
در جدول رده بندی رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور در حال حاضر تیم فوتسال صبای قم با کسب ۱۲ امتیاز در مکان چهارم جدول ایستاده است زیرا صبای قم از پنج بازی قبل خود چهار پیروزی مقابل تیمهای فوتسال پرسپولس و میثاق تهران، شهرداری ساوه و گسترش فولاد تبریز به پیروزی رسیده است، ضمن اینکه در هفته دوم در خارج از خانه مغلوب تیم فیروز صفه اصفهان شد.
این در حالی است که در هفته ششم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور علاوه بر دیدار صبای قم و شهرداری ساوه، بازیهای بسیار حساس دیگری نیز برگزار میشود که در تعیین جایگاه مدعیان در پایان هفته چهارم تاثیر گذار خواهد بود.
همزمان با دیدار تیمهای فوتسال صبای قم و راه ساری در شهر ساری، تیم فوتسال گسترش فولاد تبریز در دیداری حساس که قطعا نگاه مدعیان هم به آن خواهد بود از تیم فوتسال شهید منصوری قرچک در سالن شهید پورشریفی تبریز پذیرایی میکند.
در سالن منطقه ۱۱ شهرداری تهران تیمهای تهرانی میثاق و پرسپولیس در جدالی حساس به مصاف یکدیگر میروند تا دو تیم برای جدایی از تیمهای انتهای جدولی تلاش خود را از سر گرفته و به دنبال صعود به مکانهای بالای جدول باشند.
تیم فوتسال شهرداری ساوه که امسال تنها نماینده این شهر فوتسال خیز در سیزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور است، در خانه مقابل تیم فوتسال علم و ادب سایپا مشهد قرار میگیرد تا ناکامی در چند بازی قبل را جبران کند.
اما سایر دیدارها روز پنجشنبه برگزار میشود و طی آن در سالن پیروزی شهر اصفهان، تیم فولاد ماهان اصفهان در خانه مقابل تیم همشهری خود فیروز صفه اصفهان به میدان میرود که این مسابقه نیز در بین تیمهای بالا و میانه جدول از حساسیت بالایی برخوردار است.
همزمان با این دیدار تیمهای فوتسال دبیری تبریز و گیتی پسند اصفهان به میزبان تیم دبیری تبریز مقابل یکدیگر صف آرایی میکنند که این دیدار با توجه به حضور تیم گیتی پسند در بالای جدول برای دیگر مدعیان حساسیت زیادی دارد.
در آخرین دیدار نیز که در اهواز برگزار میشود روز پنجشنبه تیم ملی و حفاری خوزستان در سالن نفت اهواز میزبانی تیم فوتسال لبنیات ارژن فارس را بر عهده دارد.
قم - خبرگزاری مهر: کمیته داوران اسامی داوران دیدار تیمهای فوتسال صبای قم و راه ساری در هفته ششم لیگ برتر را معرفی کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران قضاوت کننده در دیدار تیمهای فوتسال صبای قم و راه ساری در هفته چهارم از دور رفت سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور را معرفی کرد.
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