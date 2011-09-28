رخوت دستگاه سیاست خارجی سئوال برانگیز است

به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه اسلامی مهندسین در خصوص بیداری اسلامی در منطقه و خیزش های مردمی بیانیه ای صادر کرده است که متن کامل آن به شرح زیر است:

امروز که موج بیداری اسلامی، ملت‌های مسلمان کشورهای تحت ظلم و ستم علیه حکام ظالم و فاسد در جهان بخصوص در کشورهای اسلامی شکل گرفته، دیکتاتورهای حاکم با کمک نظام سلطه به کشتار مردم بی‌دفاع می‌پردازند و آنها را به خاک و خون می‌کشند.

آنچه که امروز در بحرین، لیبی، یمن و… می گذرد هر وجدان بیداری را فارغ ازآیین، قومیت و ملیت متنبه می سازد. ‌امروز روزی است که ددمنشی زمامداران مستبد این کشورها، شیرینی پیروزی قیام علیه حکام زبون و وابسته را در برخی از مناطق جهان اسلام تلخ کرده است. امروز روز آزمون آنانی است که در سطح جهان خود را آزادی‌خواه می‌دانند.



بی‌گمان موج طاغوت ستیزانه حضرت امام خمینی (ره)‌ پس از 32 سال استقامت ملت ایران موجب خیزش اسلام خواهانه ملت‌های ستمدیده منطقه علیه دیکتاتورهای دست نشانده آمریکا و غرب شده‌ و پرچم الله‌اکبر آنان پایه‌های حکومت‌های استکباری را به لرزه درآورده است.



در این میان حاکمان دست‌نشانده منطقه و پشتیبانان غربی آنان نیز با کمک نیروهای مرتجع به قتل عام مظلومان اقدام کرده اند. همچنین آمریکا و سایر همپیمانان مدعی دفاع از حقوق بشر و آزادی نیز با ژست حامی دموکراسی در برابر جنایات آنها، سیاست سکوت را در پیش گرفتند و حضور نظامی برخی کشورها به بحرین را آشکارا تایید کرده و بی‌تفاوت نظاره‌گر سرکوب این ملت بی‌دفاع مانده‌اند.



امروز غرب و مزدوران سیاسی و رسانه‌ای‌اش با تمام وجود و با همه ابزارها در این نبرد سخت و نرم حضور یافته و به دنبال عقیم گذاشتن خیزش ملت‌ها یا منحرف کردن آن هستند. ‌فرصت سوزی مجامع بین‌المللی و تجاهل رسانه‌های تاثیرگذار در جوامع غربی نیز چنین القا می‌کنند که مسلمانان حق ندارند ضد حکام فاسد و مجرم اعتراض کنند.



سئوال این است که ‌‌آیا مسلمانان حق دفاع از کیان اسلام و کشورهای اسلامی را ندارند؟ ‌‌در کجای جهان، سرکوب مردم مظلوم یک کشور توسط نیروهای بیگانه به رسمیت شناخته می‌شود؟



‌‌عجیب آنکه مشروعیت بخشی به این اقدامات از طریق سکوت یا حمایت برخی علمای وابسته به دیکتاتورهای عرب منطقه و بهره‌مند از رانت های قدرت و ثروت انجام شده است. متاسفانه امروز ‌‌برخی از این وابستگان، وقایع دردناک جهان اسلام را به نزاعی طائفه‌ای تقلیل داده و بدین شیوه کشتار مسلمانان را مشروع می‌دانند! شایسته عالمان، اندیشمندان و نخبگان جوامع اسلامی است که با هوشیاری تمام نقشه‌های دشمنان قسم خورده اسلام را برملا سازند و به وظیفه اسلامی و انسانی خود عمل نمایند.



‌آمریکایی‌ها دراین تحولات نشان دادند که برای آنها فقط یک اصل مهم است و آن منافع آمریکا است و هر پدیده و تحولی در جهان با این معیار سنجیده می شود؛ اگر این تحولات منطبق بر منافع آنها بود مثبت است و اگر در نقطه مقابل آن قرار داشت، منفی است.



‌آنچه که امروز در منطقه می‌گذرد و دولتهای این کشورها مردم را با سلاحهای سنگین که باید در برابر رژیم صهیونیستی شلیک کنند به خاک وخون می‌کشند لکه ننگی است که برای همیشه بر دامان مسوولان این کشورها خواهد نشست. حاکمان مستبد منطقه بدانند هر قطره از خون مردم، آنها را به نابودی نزدیک می‌کند. ناصواب‌ترین حکومت‌ها آن است که با ملت خود برخورد خصمانه داشته باشد؛ این حکام مستبد به جای اینکه تسلیم ملت خود باشند، تسلیم آمریکا هستند.



بر این باوریم؛



- مهمترین عنصر در این انقلابها، حضور واقعی و عمومی مردم در میدان عمل و صحنه‌ی مبارزه و جهاد است. در حرکت مردمی ممکن است کار انقلاب با تأخیر انجام گیرد، ولی از سطحی‌گری و ناپایداری به دور است. مردم و نخبگان مردمی و کسانی که از مردم برآمده‌اند، خود صاحبان این انقلابها و متعهد به حراست از آن و ترسیم‌کننده‌ی مسیر آینده و رو به تکامل آن میباشند و خواهند بود.



- همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند جمهوری اسلامی ایران از تمام ملت‌های مظلوم و زیر ظلم و ستم حمایت می‌کند، همانگونه که تاکنون از مردم فلسطین حمایت کرده‌است. حمایت از مردم‌سالاری و ملت‌های مستقل منطقه موضع جمهوری اسلامی ایران است. ما بین غزه و فلسطین و تونس و لیبی و مصر و بحرین و یمن تفاوتی نمی‌گذاریم و معتقدیم در همه جا ظلم به ملت‌ها محکوم است و حرکت ملت‌ها با شعار اسلام در جهت آزادی مورد تأئید ماست.



- آنچه بر کینه دشمنان اسلام افزوده بینش‌های عمیق اسلامی است که خواب را از چشم استکبار ربوده است و همانگونه که مقام معظم رهبری بارها تأکید داشته‌اند، این خیزش‌ها ادامه خواهد داشت و امان استکبار را خواهد برید.



- همانگونه که مقام معظم رهبری در نخستین سخنرانی سال 1390 فرمودند: «به توفیق پروردگار یک حرکت جدید در این منطقه آغاز شده است، این حرکت، حرکت ملت‌هاست؛ حرکت امت اسلامی؛ حرکت با شعار اسلام است؛ حرکت به سمت اهداف اسلامی است؛ نشان‌دهنده بیداری عمومی ملت‌هاست و طبق وعده الهی، این حرکت قطعا و یقینا به پیروزی می‌رسد، ملت ایران سرافراز است مفتخر و خرسند است که آغاز کننده این راه بوده و در این راه ایستادگی و استقامت کرده است».



- مردم این کشورها در یک روند مسالمت‌آمیز خواسته‌هایی داشتند که لازم بود به آن به طور مسالمت‌آمیز پاسخ داده شود. مطالبات مسالمت‌آمیز باید از مجاری مسالمت‌آمیز پاسخ بگیرد و نباید فضا امنیتی، نظامی و پادگانی شود. حاکمان این کشورها به جای کشتار مردم خود، اجازه دهند براساس اصول مردمسالاری و براساس اصل رای مردم، سرنوشت آنها رقم بخورد. کشتار مردم را در منطقه صدام در بی رحمانه ترین شکل خود انجام داد و نتیجه آن را دید.



- ضروری است عالمان و مفتیان و تأثیرگذاران در عالم اسلام ضمن شکستن سکوت خود، مانع کشتارهای وحشیانه شوند و نقشه‌های شیطانی دشمنان اسلام را نقش بر آب سازند. علمای اسلام باید دست از سکوت بردارند و فتواهای شیطانی را محکوم کنند و جلوی مسلمان‎کشی در بحرین را بگیرند.



- دشمنان در تلاشند که بحث خواست‌های مردمی را موضوعی قبیله‌ای بیان کنند و این مسئله را به مبارزه شیعه و اهل سنت با یکدیگر نسبت دهند. در حالی که این درگیری کاملا سیاسی و ناشی از نادیده گرفتن حقوق مردم در دهه‌های متوالی و به کارگیری خشونت در مقابل خواسته‌های آنان است. ‌ایجاد اختلافات قومی و قبیله ای و جنگ داخلی یکی از مکرهای شیطانی است که براساس سنت الهی موجب شکست ملت هایی خواهد شد که دراین دام قرار بگیرند. جا زدن این تحولات به عنوان مسئله شیعه‌ و سنی توطئه نظام سلطه است. خیرخواهان، علما و مصلحان مسئله را شیعه و سنی نکنند چرا که این بزرگترین خدمت به آمریکا و دشمنان امت اسلامی است.



- سازمان ملل که باید در خدمت ملت‌ها باشد به آلت دست نظام سلطه تبدیل شده و هرچه این دولت‌های غربی می‌خواهند برایشان فراهم می‌کند و این ننگی است برای سازمان ملل.



- معتقدیم تحولات جاری منطقه مسیر تاریخ منطقه را تغییر خواهد داد و مشکل بیشتری در آن ایجاد خواهد شد که آمریکا و همپیمانانش علی‌رغم بسیج همه امکانات خود جایگاه خود را از دست خواهند داد و ملت‌ها منافع خود را رقم خواهند زد. ‌به توفیق الهی این حرکت ملت‌ها و امت اسلامی با شعار اسلام و به سمت اهداف اسلامی که در منطقه آغاز شده نشاندهنده بیداری عمومی ملت‌هاست و طبق وعده الهی این حرکت‌ها قطعا و یقیناً به پیروزی خواهد رسید.



- دولت عربستان که خود را همواره کلید‌دار کعبه و خادم حرمین شریفین می‌دانسته، اکنون زمینه برادرکشی و تحقق منویات دشمنان اسلام در اجرای سیاست مشت آهنین را فراهم می‌آورد و در مقابله با حرکت مسالمت‌آمیز مردم به عنوان یک موضوع داخلی، نیروهای بیگانه با قرار گرفتن بین خواسته مردم بحرین و حکومت، در واقع در امور داخلی این کشور دخالت کرده‌اند. سران کشورهای اسلامی باید از سرنوشت بن علی، مبارک و قذافی درس بگیرند و بدانند نوکری برای آمریکا، انگلیس و اسرائیل، همانا پشت کردن به خواست ملت‌های مسلمان و در افتادن در گردابی هولناک است. آن هم در هنگامه‌ای که جبهه استکبار در اقدامات هماهنگ،‌ در مقابل جبهه بیداری اسلامی ایستاده است و می‌کوشد که اتحاد و برادری اسلامی را مضمحل سازد.



- نقطه عزیمت خیزش‌های اسلامی مردم کشورهای مصر، لیبی، تونس، بحرین، یمن، اردن، عربستان، «اسلام خواهی» و «تشکیل حکومتهای مردمی و اسلامی» می‌باشد. انقلاب اسلامی ایران نه تنها در تحقق این جریان گسترده، «الگو» و «سرمشق» بوده است که «چشم امید» برادران و خواهران مسلمان و مستضعفان جهان می‌باشد که با مظلومیت «شعار الله اکبر» را تا نابودی و مجازات کامل مستبدان و طاغوتیان زمانه سر می‌دهند. به حق فرموده مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام و اقشار مختلف مردم، حقیقت مطلب را به خوبی هویدا نمود که فرمودند: «جوهره بیداری اسلامی در کشورهای منطقه حرکت ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی است».

- پیش‌بینی حکیمانه و مدبرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص گسترش موج بیداری جهانی که تا قلب اروپا به پیش خواهد رفت به حقیقت پیوست و هم‌اکنون شاهد خیزش‌های مردمی در انگلستان، اسپانیا، ایتالیا، یونان و فرانسه و کشورهای دیگر اروپایی هستیم آنانی که تا دیروز با برهم زدن اوضاع سیاسی و اقتصادی دیگر کشورها ، نظم و ثبات پوشالی خود را به رخ آنان می کشیدند امروز آتشفشان ملت‌های خود را در حال فوران می‌بینند. دولت آمریکا و انگلیس باید بدانند که نیرنگ و مکر آنها به فضل الهی به سوی خودشان بازگشته و در آینده ای نه چندان دور، آمریکا نیز به مصیبت هم پیمان خود، انگلستان دچار خواهد شد.



- در شرایط کنونی آمریکا و اسرائیل با جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی خود درصدد کم رنگ نمودن و بی‌اثر نشان دادن انقلاب های منطقه و خیزش های اسلامی می‌باشند و از سوی دیگر با جنجال و هیاهوی تبلیغاتی و تهدید علیه کشور «سوریه»، سعی در « انحراف» افکار عمومی دارند. در حوادث سوریه، دست آمریکا و اسرائیل آشکار است و ملت ایران هر جا ردپایی از آمریکا و صهیونیسم ببیند، آن حرکت را «انحرافی» می‌داند.



- رخوت دستگاه سیاست خارجی نیز بسیار سوال برانگیز است. ضروری است وزارت خارجه از موضع انفعالی خارج شده و موضع فعالی در مورد تحولات منطقه اتخاذ نماید.



- باتوجه به حساسیت شرایط کنونی مسئولان و افراد موثر جامعه و رسانه ها بایستی از دامن زدن به اختلافات داخلی و پرداختن به مسائل فرعی و حاشیه ای پرهیز نمایند.

- مردم مسلمان و همیشه در صحنه ایران اسلامی نیز نشان داده اند که با درک عمیق و بصیرت و آگاهی خویش و توجه دقیق به رهنمودهای ولی مسلمین مصالح عالیه انقلاب و مواضع دولت را رصد نمایند و به وظیفه انسانی و تکلیف دینی خود عمل نمایند.

