به گزارش خبرنگار مهر، زنگ عاطفه ها صبح روز چهارشنبه با حضور زکریا یازرلو معاون پرورشی و تربیت‌بدنی وزیر آموزش و پرورش، حسین انواری سرپرست کمیته امداد، داوود روستایی قائم‌مقام سازمان دانش‌آموزی کشور، رحیم زمانی مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران و سعید ستاری معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد در مدرسه راهنمایی دخترانه راضیه حسینی نواخته شد.

در مراسم جشن عاطفه‌ها 120 هزار مدرسه آماده جمع آوری کمک‌های مردمی هستند و این کمک‌ها با همکاری انجمن اولیاء و مربیان و مددکاران امداد در اختیار خانواده‌های نیازمند قرار خواهد گرفت.

در مراسم جشن عاطفه‌های سال گذشته حدود 8 میلیارد تومان جمع‌آوری شد که پیش بینی می‌شود که این مبلغ در سال جاری به 15 میلیارد تومان افزایش یابد.

از ویژگی‌های جشن عاطفه‌های امسال، این است که به جای یکروز، سه روز برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی پیش‌بینی شده است.