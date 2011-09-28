کونگ فوکاران ورامین عازم مسابقات کشوری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این کونگ فوکاران که عضو گروه ذوالفقار بسیج شهرستان ورامین هستند، قبل از اعزام به این مسابقات، صبح امروز با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان ورامین، با وی دیدار کردند.

آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین در این دیدار اظهار داشت: شما که نام گروه خود را ذوالفقار گذاشته و به بسیج منسوب هستید، باید بسیار مراقب باشید که در رفتارهای خود و عملکردتان از نظر مذهبی، عبادی و اخلاقی هم نمونه باشید.

وی خطاب به ورزشکاران افزود: برای خدا قدم بردارید؛ از پروردگار مدد طلبید؛ قطعاً صاحب ذوالفقار به شما عنایت می کند.

همچنین در جریان این دیدار، عقیل امیدی مسئول باشگاه ذوالفقار ضمن ارائه گزارشی از تمرینهای ورزشکاران مذکور گفت: تمام تمرینهای صورت گرفته این گروه در مزار گلزار شهدای گمنام بوده و از این شهدای گرانقدر استمداد طلبیده شده است.

باشگاه ذوالفقار سال گذشته در مسابقاتی مقام اول کشور را کسب کرد و در سال جاری نیز دارای انگیزه فراوانی برای کسب مقام اول کشوری است.