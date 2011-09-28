طرح ساماندهی 400 کیلومتر راه در بهبهان تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر رحمانی صبح چهارشنبه در جلسه ای که به منظور بررسی مشکلات حوزه راه های شهرستان بهبهان برگزار شد با اشاره به اینکه سیاست کاری دولت تامین تسهیلات لازم برای روستائیان به منظور جلوگیری از مهاجرت آنان به شهرها، مراکز استان و مرکزکشور است، اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا مشکلات راه های ارتباطی روستاها را مرتفع کنیم که این کار در دست انجام است و در سالهای آینده شاهد سرعت بیشتر آن خواهیم بود.

وی به تکمیل پروژه چهار خطه کردن محور بهبهان - رامهرمز اشاره کرد و افزود: در شورای برنامه ریزی استان فعالیت بسیار خوبی در این زمینه انجام شده و در سال گذشته نیز 70 کیلیومتر از باقیمانده این محور در دو حوزه بهبهان و رامهرمز عملیات اجرایی آن آغاز شده که امیدواریم با بهره برداری از این پروژه ملی در سال 91 در این محور ترافیک ایمنی داشته باشیم.

در ادامه جلسه نماینده مردم بهبهان در مجلس شورای اسلامی گفت: بهبهان در مقطعی مغفول مانده و اکثر پروژه های اساسی آن نادیده گرفته شده است. این شهرستان قطب کشاورزی و دامپروری و همچنین مسیر اتصال جنوب به مرکز کشور به شمار می رود و قسمت عظیمی از مشکلات استان را به نحوی در خود جا داده و حل می کند.



حجت الاسلام سید محمد موحد با بیان اینکه سرمایه گذاری به ویژه در بخش حمل و نقل جاده ای این شهرستان از ضروریات است، تصریح کرد: باید به طرح چهار خطه کردن بهبهان رامهرمز توجه ویژه کرود چنانچه این مسیر به مسیر دهدشت - پاوه اتصال پیدا کند مسیر جنوب به مرکز کشور 256 کیلومتر نزدیکتر خواهد شد که در صنعت حمل و نقل جاده ای کشور گام بسیار مهمی است.



وی مهمترین مطالبه به حق مردم بهبهان را احداث فرودگاه اعلام کرد و از استاندار خوزستان و اداره راه و ترابری خواست تا با جامه عمل پوشاندن به این مهم وعده های داده شده به مردم محقق شود.



در پایان جلسه فرماندار بهبهان نیز از مصوب شدن 20 مورد از مطالبات شهرستان در بخش راه در این جلسه خبر داد و آن را نقطه عطفی در بحث راههای شهرستان دانست و گفت: از این تعداد مصوبه، پنج مصوبه آن دارای اولویت بوده و باید تا دو ماه آینده اجرا شود.



فرهاد باذلی محبوب با تاکید بر پیگیری مستمر اداره راه شهرستان برای تحقق این مصوبات، راه را یکی از زیرساختهای مهم در توسعه همه جانبه برشمرد و افزود: احداث فرودگاه بهبهان نیز یکی از ضروریات این شهرستان است که تا اجرایی شدن این پروژه در حال پیگیری ایجاد خط پروازی بهبهان - تهران و بالعکس از طریق پایگاه پدافند هوایی هستیم.