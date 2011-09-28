ثبت نام همایش "ابن سینا و فیلسوفان اسلامی" آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام دانشجویان و علاقمندان، از 3 تا 15 مهر و از طریق سایت اینترنتی همایش انجام می شود .

در صورت تکمیل ظرفیت سالنها اولویت شرکت علاقمندان در همایش، بر اساس زمان تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی در سایت ذکر شده خواهد بود.

این همایش که امسال با عنوان "ابن سینا و فیلسوفان اسلامی" برگزار می‎شود روز سه شنبه و چهارشنبه26 و 27 مهر از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر در تهران فعالیت خود را آغاز می کند.



این همایش از سوی انجمن علمی تاریخ فلسفه و بنیاد حکمت اسلامی صدرا برگزار می شود.