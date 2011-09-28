  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۱

ثبت نام همایش "ابن سینا و فیلسوفان اسلامی" آغاز شد

ثبت نام همایش "ابن سینا و فیلسوفان اسلامی" آغاز شد

دبیرخانه همایش تاریخ فلسفه، طی اعلامیه ای از آغاز زمان ثبت نام داوطلبان در همایش "ابن سینا و فیلسوفان اسلامی" خبر داد .

 به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام دانشجویان و علاقمندان، از 3 تا 15 مهر و از طریق سایت اینترنتی همایش انجام می شود .
 
در صورت تکمیل ظرفیت سالنها اولویت شرکت علاقمندان در همایش، بر اساس زمان تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی در سایت ذکر شده خواهد بود.
 
این همایش که امسال با عنوان "ابن سینا و فیلسوفان اسلامی" برگزار می‎شود روز سه شنبه و چهارشنبه26 و 27 مهر از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر در تهران فعالیت خود را آغاز می کند.

این همایش از سوی انجمن علمی تاریخ فلسفه و بنیاد حکمت اسلامی صدرا برگزار می شود.
 
اطلاعات بیشتر جهت ثبت نام از طریق نشانی اینترنتی http://www.mullasadra.org قابل دسترسی است .
کد مطلب 1418821

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها