۳ امتیاز دیدار با پرسپولیس برای صبای قم است

وحید حمدینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سه هفته اخیر با کسب ۹ امتیاز شیرین برای تیم فوتبال صبای قم همراه بوده است و فکر میکنم آنقدر شایستگی داریم که بتوانیم چهارمین پیروزی متوالی را در مقابل پرسپولیس تهران کسب کنیم.
وی ادامه داد: مصاف صبای قم با پرسپولیس تهران در بین بازیهای نهم ششم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور به دلیل جایگاه دو تیم در جدول رده بندی از حساسیت زیادی برخوردار است، ما برای صدرنشینی و پرسپولیس برای فرار از انتهای جدول تلاش میکند و این مهم بازی را بیش از گذشته حساس کرده است.
مدافع تیم فوتبال صبای قم تاکید کرد: بازی در ورزشگاه آزادی و در حضور تماشاگران پر تعداد علاقمند به فوتبال فرصت خوبی برای ابراز شایستگیهای تیم فوتبال صبای قم خواهد بود تا نشان دهیم که لیاقت ایستادن در بالای جدول را داریم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در ورزشگاه آزادی مقابل تیم پرسپولیس بازی میکنیم، قطعا بازی چندان آسان و سادهای در پیش نخواهیم داشت، اما قصد ما این است که در ادامه نتایج خوب و روند موفقیت آمیزی که در پیش گرفتهایم، هر سه امتیاز بازی را از آن خود کنیم.
حمدینژاد بیان داشت: در بازی قبل برابر تیم فوتبال فولاد خوزستان که در خانه میزبان حریف بودیم، با کسب سه امتیاز میدان را ترک کردیم و این برای صبای قم که لیگ یازدهم را با قدرت آغاز کرده است نتیجه بسیار خوبی بود، ضمن اینکه برد یک بر صفر سبب شد تا نوار پیروزیهای صبا ادامه یابد.
وی بیان کرد: بازیهای صبا در لیگ یازدهم تا این هفته با نتایج خوبی همراه بوده است و خوشبختانه ما از هشت بازی قبل ۱۹ امتیاز حاصل از شش پیروزی، یک تساوی و یک باخت را در کارنامه داریم و با حضور تیم ما در بالای جدول ردهبندی همراه بوده است، دستاورد مهمی که خیلیها آن را اتفاقی میدانند و ما ثابت خواهیم کرد که اینگونه نیست و صبا شایستگی و توانمندی بالایی دارد.
مدافع صبای قم تصریح کرد: با این حال تمام حواس خود را به مسابقه هفته نهم لیگ برتر و مصاف با تیم پرسپولیس معطوف کردهایم زیرا بازی حساسی در پیش داریم و باید در این دیدار مقابل حریف سرشناس خود و همچنین بازی با تیمهای دیگر با قدرت به میدان رفته و موقعیت خود را در جدول حفظ کنیم.
یادآور میشود: تیم فوتبال صبای قم در نهمین هفته از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور در دیداری خارج از خانه که از ساعت 18 و 15 دقیقه روز جمعه هشتم مهر ماه برگزار میشود، مقابل تیم فوتبال پرسپولیس تهران صف آرایی میکند.
قم - خبرگزاری مهر: مدافع تیم فوتبال صبای قم گفت: فاصلهها در بالای جدول ردهبندی نزدیک است و به همین دلیل سه امتیاز بازی با پرسپولیس برای تیم صبا مهم و با ارزش است.
وحید حمدینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سه هفته اخیر با کسب ۹ امتیاز شیرین برای تیم فوتبال صبای قم همراه بوده است و فکر میکنم آنقدر شایستگی داریم که بتوانیم چهارمین پیروزی متوالی را در مقابل پرسپولیس تهران کسب کنیم.
نظر شما