کامیون تریلی مدرسه ابتدایی روستای هوره را تخریب کرد

اصغردرخشان درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخریب مدرسه ابتدایی روستای هوره توسط یک کامیون اظهار داشت: نقص فنی در سیستم ترمز یک دستگاه کامیون تریلی در روستای هوره باعث برخورد کامیون با دیوار یک مدرسه و یک ساختمان قدیمی شد و تخریب مدرسه و ساختمان قدیمی را در پی داشت.

وی افزود: در این حادثه کامیونی که حامل 24 تن شکر بود وارد روستا شد و پس از طی مسیر یک کیلومتری روستا با دو تیر برق برخورد کرد وسپس به دیوار آموزشگاه ابتدایی و یک ساختمان قدیمی روستا که فاقد سکنه بود برخورد کرد و متوقف شد.

درخشان بیان داشت: دو سرنشین این کامیون از حادثه جان سالم به در بردند و همچنین مشکلی برای دانش آموزان مدرسه پیش نیامد.

دهیار روستای هوره تصریح کرد: علت این حادثه نقص فنی در ترمز کامیون بوده است.

وی عنوان کرد: تمام شکر این کامیون نیز از بین رفت.