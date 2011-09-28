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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

درخشان:

کامیون تریلی مدرسه ابتدایی روستای هوره را تخریب کرد

کامیون تریلی مدرسه ابتدایی روستای هوره را تخریب کرد

سامان - خبرگزاری مهر: دهیار روستای هوره در استان چهارمحال و بختیاری از تخریب مدرسه ابتدایی این روستا در اثر برخورد یک دستگاه کامیون تریلی خبر داد.

اصغردرخشان درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخریب مدرسه ابتدایی روستای هوره توسط یک کامیون اظهار داشت: نقص فنی در سیستم ترمز یک دستگاه کامیون تریلی در روستای هوره باعث برخورد کامیون با دیوار یک مدرسه و یک ساختمان قدیمی شد و تخریب مدرسه و ساختمان قدیمی را در پی داشت.

وی افزود: در این حادثه کامیونی که حامل 24 تن شکر بود وارد روستا شد و پس از طی مسیر یک کیلومتری روستا با دو تیر برق برخورد کرد وسپس به دیوار آموزشگاه ابتدایی  و یک ساختمان قدیمی روستا که فاقد سکنه بود برخورد کرد و متوقف شد.

درخشان بیان داشت: دو سرنشین این کامیون از حادثه جان سالم به در بردند و همچنین مشکلی برای دانش آموزان مدرسه پیش نیامد.

دهیار روستای هوره تصریح کرد: علت این حادثه نقص فنی در ترمز کامیون بوده است.

وی عنوان کرد: تمام شکر این کامیون نیز از بین رفت.

کد مطلب 1418823

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