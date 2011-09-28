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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۹

مهاجر به مهر خبر داد:

آغاز برداشت پنبه از 18 هزار هکتار مزارع گلستان

آغاز برداشت پنبه از 18 هزار هکتار مزارع گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: برداشت پنبه از 18 هزار هکتار مزارع مناطق مختلف گلستان آغاز شد.

مسئول واحد کنترل و تکثیر بذر موسسه تحقیقات پنبه کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کشاورزان امسال در 18 هزار هکتار از زمین های استان پنبه کاشته اند که در مقایسه با پارسال از بیش از دو برابر شده است.

رضا مهاجر افزود: پیش بینی می شود امسال کشاورزان بیش از 36 هزار تن وش پنبه برداشت کنند.

وی میانگین عملکرد هر هکتار را تولید دو تن وش پنبه اعلام کرد و گفت: پارسال از هشت هزار و 500 هکتار پنبه زار در استان 17 هزار تن وش پنبه به دست آمد.

مسئول واحد کنترل و تکثیر بذر موسسه تحقیقات پنبه کشور، علت  افزایش تولید پنبه را استفاده از ارقام جدید، افزایش قیمت وش پنبه و مقرون به صرفه بودن آن برای کشاورزان دانست.

وی گفت: هم اکنون هر کیلوگرم وش پنبه یک هزار و 400 تومان خرید و فروش می شود که پارسال این رقم حدود 800 تومان بود.

مهاجر افزود: کشاورزان گلستانی امسال بیشتر رقم های گلستان،  ارمغان و سپید را کاشت کرده اند.

کد مطلب 1418824

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