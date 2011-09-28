آغاز برداشت پنبه از 18 هزار هکتار مزارع گلستان

مسئول واحد کنترل و تکثیر بذر موسسه تحقیقات پنبه کشور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کشاورزان امسال در 18 هزار هکتار از زمین های استان پنبه کاشته اند که در مقایسه با پارسال از بیش از دو برابر شده است.

رضا مهاجر افزود: پیش بینی می شود امسال کشاورزان بیش از 36 هزار تن وش پنبه برداشت کنند.

وی میانگین عملکرد هر هکتار را تولید دو تن وش پنبه اعلام کرد و گفت: پارسال از هشت هزار و 500 هکتار پنبه زار در استان 17 هزار تن وش پنبه به دست آمد.

مسئول واحد کنترل و تکثیر بذر موسسه تحقیقات پنبه کشور، علت افزایش تولید پنبه را استفاده از ارقام جدید، افزایش قیمت وش پنبه و مقرون به صرفه بودن آن برای کشاورزان دانست.

وی گفت: هم اکنون هر کیلوگرم وش پنبه یک هزار و 400 تومان خرید و فروش می شود که پارسال این رقم حدود 800 تومان بود.

مهاجر افزود: کشاورزان گلستانی امسال بیشتر رقم های گلستان، ارمغان و سپید را کاشت کرده اند.