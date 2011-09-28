محل تخلیه نخاله های ساختمانی دماوند تعیین شد

مرتضی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تخلیه نخاله های ساختمانی سطح شهر دماوند که با بی نظمی و نابسامانی فراوان، مناظر و زیباییهای شهری را به چالش کشیده بود، از این پس ساماندهی می شوند.

وی افزود: با توجه به پراکندگی ساخت و سازها در سطح شهرهای مشاء، دماوند و گیلاوند و عدم معرفی و شناسایی مکانهای واحد و متمرکز، سه محل جداگانه در مناطق بزرگ شهر برای تخلیه نخاله ها تعیین شده است.

مدیر شهری دماوند بیان کرد: تخلیه نخاله بدون نظارت و مدیریت دقیق، باعث آلودگی محیط، افزایش هزینه آماده سازی زمینها برای ساخت و یا بهره برداری شهری و همچنین وارد شدن خسارات جبران ناپذیر به پیکره شهری خواهد شد.

وی ادامه داد: با اطلاع رسانی مناسب به شهروندان و رانندگان و آماده سازی محلهای تعیین شده، همگان موظف هستند نخاله ها را در این مکانها تخلیه کنند.

همتی اظهار داشت: بروشورهایی حاوی اطلاعات محل تخلیه نخاله و جریمه های تخلف از مراعات این قوانین در میان رانندگان توزیع شده و همچنین شهرداری با نصب بنرهای بزرگ و درج آگهی در نشریات، این فعالیت ویژه را اطلاع رسانی کرده است.

وی با تأکید بر اینکه کسی نمی تواند نخاله ها را غیر از محلهای تعیین شده، در مکانهای دیگر تخلیه کند، افزود: در صورت عدم رعایت و بی توجهی با متخلفان برابر مقررات که از جمله اخذ جریمه نقدی خواهد بود، برخورد می شود.

شهردار دماوند عنوان کرد: شهروندان در صورت مشاهده تخلف با اطلاع رسانی به موقع خود، شهرداری را در امر خدمت رسانی به شهروندان یاری کنند.