سباتین فتل در آستانه تکرار قهرمانی در رقابت های فرمول یک

به گزارش خبرگزاری مهر، سباستین فتل 24 ساله که یکشنبه برنده چهاردهمین مرحله از رقابت های این فصل شد اکنون با 308 امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارد.

این در حالی است که تنها پنج مرحله دیگر تا پایان رقابت های این فصل باقی مانده و نزدیک ترین تعقیب کننده فتل "جنسون باتن" بریتانیایی است که تنها 185 امتیاز دارد.

باتن تنها راننده ای است که می تواند از قهرمانی مجدد فتل جلوگیری کند. او 124 امتیاز با فتل اختلاف دارد و با توجه به 5 مرحله ای که باقی مانده در بهترین حالت می تواند 125 امتیاز کسب کند. اگر باتن در 5 مرحله بعدی پیروز شود و فتل نیز هیچ امتیازی در این مراحل کسب نکند باتن قهرمانی رقابت های این فصل خواهد شد که تقریبا غیرممکن به نظر می رسد.

فتل سال گذشته با 256 امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد در حالی که فرناندو آلونسو راننده اسپانیایی تیم فراری با تنها 4 امتیاز اختلاف نسبت به او در جایگاه دوم قرار گرفت.

در رده بندی تیمی رقابت ها نیز بعد از 14 مرحله تیم ردبول با 491 امتیاز در صدر قرار دارد و تیم های مکلارن مرسدس با 353 و فراری با 268 امتیاز در رده های دوم و سوم ایستاده اند. به نظر می رسد در این فصل نیز باید در انتظار قهرمانی مجدد سباستین فتل و تیم او یعنی ردبول باشیم.

پنج مرحله باقیمانده به ترتیب در پیست های ژاپن، کره جنوبی، هند (که برای اولین بار میزبان این رقابت هاست)، ابوظبی و برزیل برگزار خواهد شد.