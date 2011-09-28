950 فرصت شغلی در نهبندان ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضایی صبح چهارشنبه در نشست کارگروه اشتغال نهبندان اظهارداشت: برای اجرای 585 طرح اشتغال زا این شهرستان 95 میلیارد و 150 میلیون ریال سرمایه گذاری از محل اعتبارات بنگاههای زود بازذده انجام شده است.

وی سهمیه اشتغال این شهرستان در سال جاری را ازمجموع 24 هزار و 497 فرصت شغلی استان هزار و 541 فرصت شغلی عنوان کرد و گفت: با آغاز نیمه دوم سال 90 بعضی از دستگاهها ی اجرایی شهرستان نهبندان هنوز موفق به ثبت اطلاعات متقاضیان در سامانه رصد دستورالعمل قانون ساماندهی مشاغل خانگی نشده اند.

رضایی آمار بیکاران دیپلم، فوق دیپلم و لیسانس شهرستان نهبندان را در حال حاضر 623 نفر اعلام کرد و افزود: متقاضیان اشتغال می توانند با دریافت تسهیلات خود اشتغالی و ایجاد مشاغل خانگی برای ایجاد کار اقدام کنند.

رضایی با بیان اینکه 214 شغل خانگی در بخش های فرش، صنایع دستی، فناوری اطلاعات و کشاورزی در سایت های مشاغل خانگی و وزارت کار و امور اجتماعی تعریف شده است، گفت: به متقاضیان مشاغل خانگی از سوی بانکها یک تا پنج میلیون تومان تسهیلات با بازپرداخت سه ساله پرداخت می شود.

این مسئول بیان کرد: همچنین از سوی صندوق مهر امام رضا ( ع ) یک تا پنج میلیون تومان تسهیلات با باز پرداخت پنج ساله با نرخ کارمزد چهار درصد پرداخت می شود.

رضایی ادامه داد: به هریک از رشته های شغلی مصوب ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خا نگی و رشته های شغلی جدید در صورت دارا بودن توجیه اقتصادی و منطقه ای پس از تائید دستگاه اجرایی مربوطه و تائید کار گروه اشتغال استان تسهیلات اشتغالزا پرداخت می شود.