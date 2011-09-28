انسداد مرزهای شرقی تا پایان سال/ کنترل 100 درصدی در افق چشم انداز

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی لرستان اظهار داشت: خوشبختانه با تاکیدات همه مسئولان و به خصوص وزیر کشور روند اعطا اعتبارات به مرزها تسریع پیدا کرد و این امر موجب شده که به خصوص در مرزهای شرقی کشور کار سرعت مطلوبی به خود بگیرد.

وی ادامه داد: با این اوصاف امیدواریم تا پایان امسال در مرزهای شرقی کشور بتوانیم ختم کار انسداد و کنترل مرزها را اعلام کنیم.

فرماندهی نیروی انتظامی کشور با اشاره به فازبندی روند انسداد مرزها، عنوان کرد: فاز اول کار مربوط به تردد خودروها و وسایل نقلیه موتوری است و در فاز بعدی با نصب تجهیزات الکترونیکی، رادارها و دوربین ها کار تکمیل خواهد شد.

سردار احمدی مقدم تصریح کرد: امسال کار احداث خاکریزها، کانالها، برجک ها و پاسگاهها در مناطق مرزی شرق کشور با تکمیل عملیات در منطقه جنوب شرقی کشور به پایان خواهد رسید.

وی با تاکید بر اینکه مرز عنصر مهمی است که به امنیت داخلی ما مرتبط است، یادآور شد: این در حالیست که کشورهای پیرامونی ما به طور عمده دارای ثبات امنیتی نیستند و مشکلات آنها به داخل کشور ما سرریز می شود.

فرماندهی نیروی انتظامی کشور ادامه داد: از سوی دیگر حضور اشغالگران در همسایگی ما گروههای تروریستی را تحریک کرده و زمینه هدایت مواد مخدر به کشور را فراهم می کنند.

سردار احمدی مقدم تصریح کرد: با این تفاسیر امید می رود در پایان برنامه پنجم توسعه عمده مرزهای آبی و خاکی کشور در کنترل ما قرار گیرد و در برابر ورود و خروج غیرقانونی مسدود شود.

وی با بیان اینکه کنترل کنونی مرزهای کشور نسبت به وضع مطلوب در نقطه 60 درصد قرار دارد، یادآور شد: هدف ما این است که در پایان برنامه پنجم این رقم به 80 برسد و در افق چشم انداز نیز به عدد ایده آل 100 درصد دست پیدا کنیم.

فرماندهی نیروی انتظامی کشور با یادآوری اینکه میزان کنترل مرزها در ابتدای برنامه چهارم کمتر از 30 درصد بوده است، عنوان کرد: در صورتیکه در پایان برنامه پنجم به عدد 80 درصد هم برسیم درصد بسیار قابل قبولی خواهد بود.