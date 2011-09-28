25 هزار دانش آموز محروم در خراسان جنوبی مشغول به تحصیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبری صبح چهارشنبه در مراسم نواختن زنگ نیکوکاری، با بیان اینکه در استان 25 هزار دانش آموز محروم مشغول به تحصیل هستند، اظهار داشت: حدود نیمی از این تعداد تحت پوشش کمیته امداد هستند.

وی اضافه کرد: همچنین بخشی از دانش آموزان استان تحت پوشش بهزیستی بوده، اما نیمی دیگر از هیچ نهادی کمک دریافت نمی کنند و در انتظار کمک های افراد خیر است.

اکبری با بیان اینکه 70 درصد کمک های جمع آوری شده در جشن عاطفه ها به مدارس تعلق می گیرد، بیان داشت: در خراسان جنوبی 100 درصد کمک ها در اختیار مدارس قرار خواهد گرفت تا در بین دانش آموزان محروم توزیع شود.

وی با اشاره به اینکه امسال نیز طبق روال هر ساله پایگاه های جشن نیکوکاری در سراسر استان بر پا می شود، عنوان کرد: برگزاری جشن نیکوکاری به مدت سه روز تفاوت بارز جشن امسال با سال‌های گذشته است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: در جشن نیکوکاری سال گذشته بالغ بر دو میلیارد و 775 میلیون ریال جمع آوری شده و امسال نیز پیش بینی می شود این آمار بیش از دو برابر افزایش یابد.

جشن نیکوکاری در 611 مدرسه خراسان جنوبی برگزار شد

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی نیز در این مراسم از برپایی پایگاه های جشن نیکوکاری در 611 مدرسه در سطح استان خبر داد.

حمید رضا وردی با بیان اینکه عاطفه فعل و عملی است که انسان دیگران را بر خود ترجیح دهد، افزود: با برگزاری اینگونه جشن ها احساس انفاق در افراد زنده مس شود و موجب امیدواری بسیاری از افراد نیازمند می شود.

وی ادامه داد: هر سال به کمک کمیته امداد امام خمینی(ره) جشن نیکوکاری در راستای کمک به دانش آموزان بی بضاعت و نیازمند برگزار می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه در تمامی مدارس خراسان جنوبی پایگاه های جشن نیکوکاری بر پا می شود، یادآور شد: بالغ بر 611 مدرسه در سطح استان کمک های مردمی به دانش آموزان نیازمند را جمع آوری می کنند.