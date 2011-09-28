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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۴

اولین دوره جشنواره مهرباران برگزار می‌شود

اولین جشنواره دانشجویی مهرباران با هدف حمایت از موسسات بنیاد نهاد و تجلیل از نخبگان و چهره‌های برتر دانشگاه‌های کشور برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره به همت و مشارکت موسسات خیریه سراسر کشور و موسسه آموزش عالی پارسه ، پانزدهم مهرماه در برج میلاد تهران و با حضور اهالی فرهنگی ، علمی ، ورزشی و هنری کشور برگزار می شود.
در این جشنواره علاوه بر حمایت مالی و معنوی از موسسات خیریه کشور، از چهره های برتر و نخبه های دانشگاهی کشور تقدیر و تجلیل به عمل می آید.
 

کد مطلب 1418837

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