به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره به همت و مشارکت موسسات خیریه سراسر کشور و موسسه آموزش عالی پارسه ، پانزدهم مهرماه در برج میلاد تهران و با حضور اهالی فرهنگی ، علمی ، ورزشی و هنری کشور برگزار می شود.

در این جشنواره علاوه بر حمایت مالی و معنوی از موسسات خیریه کشور، از چهره های برتر و نخبه های دانشگاهی کشور تقدیر و تجلیل به عمل می آید.

