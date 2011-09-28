100هزار نفر از پل تاریخی زمانخان سامان دیدن کردند

محسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مناطق بکر و دیدنی و سیاحتی بخش سامان اظهار داشت: پل تاریخی زمانخان و حاشیه زیبای زاینده رود، انواع باغات میوه، مقبره دهقان سامانی و پلهای تاریخی هوره، یا سه چاه، کاهکش را از مهمترین ویژگیهای سیاحتی بخش سامان است.

وی بیان داشت: از آغاز سال جاری تاکنون بیش از سه ملیون گردشگر از بخش سامان بازدید کرده اند.

شهردار سامان بر ضرورت رونق و رشد گردشگری و توسعه زیرساختهای گردشگری در بخش سامان تاکید کرد و بیان داشت: عریض کردن جاده های این بخش برای جلوگیری از ترافیک ضرورت دارد.

حیدری با اشاره به گردشگران خارجی افزود: ازابتدای سال تاکنون تعدادی گردشگر از کشورهای ژاپن، آلمان، کویت، انگلیس از پل تاریخی زمانخان بازدید کردند.