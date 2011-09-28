کارگزاران بورس بی پرواتر از بیماران روان پریش هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه سن گالن سوئیس کارگزاران بورس را با گروهی از افراد مبتلا به اختلالات ذهنی مقایسه کردند و از آنها در دو مقوله تستهای مختلفی گرفتند. نتایج نگران کننده این تحقیقات شگفتی دانشمندان را برانگیخت.

درحقیقت اقدام یک کارگزار 31 انگلیسی بورس که دو هفته قبل با یک کلاهبرداری 2.3 میلیارد دلاری از بانک Ubs که یکی از بزرگترین بانکهای سوئیس است مهر تائیدی بر نتایج این تحقیقات است.

سئوالی که بسیاری از تحلیلگران این کلاهبرداری بزرگ مطرح می کنند این است که چرا این کارگزار جوان این کار را انجام داد؟

پاسخ این محققان سوئیسی این است که جوانان شاغل در بورس در بسیاری از موارد به روشی بی پرواتر و خطرناک تر از بیماران روحی رفتار می کنند.

این دانشمندان به منظور دستیابی به این نتایج، سطح همکاری و خودخواهی 27 عاملان مالی را که بسیاری از آنها در بانکهای سوئیس کار می کردند و بعضی دیگر کارگزار بورس بودند را محک زدند.

پیش از این تحقیقات، تستهای مشابهی را از 24 فرد مبتلا به اختلالات حاد روانی که در کلینیکهای آلمان تحت درمان قرار داشتند گرفتند از سویی دیگر، همین تستها از 24 فرد نرمال به عنوان گروه کنترل گرفته شد.

برای همگی این افراد آزمایشات با شبیه سازیهای رایانه ای و تست هوش تجویز شد.

براساس گزارش فوربس، در این آزمایشات، یک بازی اجرا شد که در آن اگر یکی از افراد پول به دست می آورد دیگری به همان میزان پول از دست می داد. نتایج این تحقیقات حتی دور از انتظار کارشناسان بود.

این محققان در این خصوص توضیح دادند: "به طور طبیعی نمی توان کارگزاران و عاملان بورس را در همان طبقه افراد مبتلا به اختلالات ذهنی قرار داد اما در بسیاری از موارد، عاملان مالی به روشی بسیار خودخواهانه تر، تهاجمی تر و بی پرواتر از گروه روان پریش رفتار می کردند که دقیقاً همان تستها بر روی آنها انجام شده بود."