به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش در روزهای اجرای خود میزبان جمع بسیاری از هنرمندان به نام تئاتر و تئاترعروسکی و منتقدان تئاتربود. شب گذشته نیز در بین تماشاگران این نمایش شهرام کرمی ، مدیر تالار هنرو دبیرجشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان ، مریم کاظمی کارگردان و بازیگر تئاتر، بهزاد صدیقی و اشکزری نویسنده و منتقد تئاتر و... حضور داشتند.

نمایش عروسکی "سر به دار هستی" کاری از گروه درخت سیب ساعت 20.30 در تالار اصلی مولوی اجرا می‌شود.

این نمایش بر اساس اشعار عطار و داستان‌های عرفانی این شاعر بزرگ ایرانی شکل گرفته و فهیمه میرزا حسینی در آن با استفاده از عروسک‌های شفاف که با تکنیک تاپ تیبل و دستکشی ساخته شده‌اند داستان خلقت تا بازگشت انسان به سوی معبود را به نمایش گذاشته است. این نمایش با داستان حلاج به پایان می رسد.