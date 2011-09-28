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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۳

اجرای نمایش "سربه دار هستی" جمعه به پایان می‌رسد

اجرای نمایش "سربه دار هستی" جمعه به پایان می‌رسد

نمایش "سر به دار هستی" نوشته و کار فهیمه میرزاحسینی روز جمعه هشتم مهر آخرین اجرای خود را بر صحنه اصلی تئاتر مولوی پشت سر می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش در روزهای اجرای خود میزبان جمع بسیاری از هنرمندان به نام تئاتر و تئاترعروسکی و منتقدان تئاتربود. شب گذشته نیز در بین تماشاگران این نمایش شهرام کرمی ، مدیر تالار هنرو دبیرجشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان ، مریم کاظمی کارگردان و بازیگر تئاتر، بهزاد صدیقی و اشکزری نویسنده و منتقد تئاتر و... حضور داشتند.

نمایش عروسکی "سر به دار هستی" کاری از گروه درخت سیب ساعت 20.30 در تالار اصلی مولوی اجرا می‌شود.

این نمایش بر اساس اشعار عطار و داستان‌های عرفانی این شاعر بزرگ ایرانی شکل گرفته و فهیمه میرزا حسینی در آن با استفاده از عروسک‌های شفاف که با تکنیک تاپ تیبل و دستکشی ساخته شده‌اند داستان خلقت تا بازگشت انسان به سوی معبود را به نمایش گذاشته است. این نمایش با داستان حلاج به پایان می رسد.

کد مطلب 1418845

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