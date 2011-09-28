دوست دارم پرسپولیس همیشه در اوج باشد/ دنبال صدرنشینی نیستیم

عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دیدار این تیم برابر پرسپولیس ضمن بیان مطلب فوق گفت: تیم ما از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است و همه بازیکنان آماده نمایشی قابل قبول مقابل پرسپولیس هستند. تفکر ما در این دیدار ارائه بازی شاداب، جانانه و زیبا است تا همه تماشاگران از آن لذت ببرند.

تفکر ما رسیدن به پیروزی است

وی با بیان اینکه وقتی خوب بازی کنیم و عملکرد مطلوبی داشته باشیم، می‌توانیم در هر دیداری پیروزی شویم، ادامه داد: قطعا تفکر ما هم رسیدن به پیروزی در این دیدار است و تمام تلاش‌مان را به کار می‌بریم تا به این نتیجه مهم برسیم ولی در نهایت هرچه خدا بخواهد، رخ می‌دهد.

همیشه دوست دارم پرسپولیس در اوج باشد

سرمربی تیم فوتبال صبای قم تاکید کرد:همیشه دوست دارم پرسپولیس در اوج باشد و از اینکه آنها چند هفته در بحران بودند خوشحال نبودم زیرا موفق بودن تیم‌هایی مانند استقلال و پرسپولیس به سود فوتبال ایران است. آرزو می‌کنم پرسپولیس بدون مشکل، دارا بودن تمام بازیکنان و وضعیت بسیار خوبی برابر ما به میدان بیاید تا در مجموع بتوانیم یک بازی واقعاً بزرگ را به نمایش بگذاریم.

دنبال صدرنشینی نیستیم، جدول را وارونه می‌کنم

وی همچنین افزود: دنبال صدرنشینی نیستیم و به این مسئله اصلا فکر نمی‌کنیم که در کجای جدول قرار داریم. تنها می‌خواهیم روند رو به رشد خود را ادامه دهیم. من همیشه جدول را برای بازیکنانم وارونه کرده و به آنها تاکید می‌کنم فکر ‌کنید در پایین جدول قرار دارید و سه امتیاز مسابقه پیش رو برایمان بسیار حساس است و با این تفکر هم به میدان می‌روند.

80 درصد بازیکنانم برای اولین بار به آزادی می‌آیند

ویسی با بیان اینکه نمی‌گذارد بازیکنان جوانش انگیزه خود را از دست دهند، خاطرنشان کرد:80 درصد بازیکنان جوان صبا برای نخستین‌بار در ورزشگاه آزادی آن هم مقابل تیم مطرحی چون پرسپولیس به میدان می‌روند و شاید برای اولین مرتبه باشد علی کریمی، وحید هاشمیان و دیگر بازیکنان مطرح پرسپولیس را از نزدیک می‌بینند اما برای مهار این بازیکنان برنامه ویژه‌ای داریم. همچنین می‌خواهیم یکی از بهترین بازی‌های لیگ را برابر پرسپولیس ارایه دهیم.

بدگویان صبا امروز ساکت شده‌اند

وی در خصوص بازیکنان جوانش که عملکرد غیر قابل تصور در لیگ داشتند، اظهار داشت: 6 ماه برای جذب این بازیکنان تحقیق کردم و با تمام وجود به آنها اعتماد داشتم. آنهایی که حرف از ناکامی تیم با این بازیکنان می‌زدند و با بدبینی از وضعیت تیم صحبت می‌کردند، کسانی‌ بودند که نتوانستند به تیم صبا بازیکن قالب کنند و یا منافع‌شان در تیم قطع شد. آنها امروز ساکت شده‌اند و خدا را شکر تیم صبا با تکیه بر همین جوانان عملکرد خوبی داشته است.

صبا به سرنوشت تیم‌های ناکام دچار نمی‌شود

سرمربی تیم فوتبال صبای قم اضافه کرد: تیم صبا در پایان یک‌چهارم لیگ، در جمع بالانشینان قرار داشته و قطعا در سه چهارم دیگر مسابقات هم موفق خواهد شد. ضمن اینکه صبا را نباید با تیم‌های دیگر که در فصل‌های گذشته لیگ در نیم فصل اول موفق ولی در نهایت سقوط کردند مقایسه کرد، زیرا باشگاه و من اهدافی داریم که هر روز آنها را روی تخته نوشته و به بازیکنان یادآوری می‌‍‌کنم. هرگز هم نمی‌گذاریم این انگیزه در تیم از بین برود.

اعتماد به مربیان جوان باعث انقلاب در فوتبال می‌شود

وی در مورد اعتماد به مربیان جوان در لیگ برتر تصریح کرد: وقتی به مربیان جوان اطمینان شود و به آنها اجازه دهند در آرامش کارشان را پیش ببرند، موفق خواهند شد. شما به عملکرد من، کلانتری، پورغلامی که فصل قبل عالی نتیجه گرفت و چند مربی جوان دیگر لیگ نگاه کنید. قطعا اگر فرصت و انگیزه لازم برای مربیان جوانان ایجاد شود، آنها می‌‎توانند در فوتبال ایران انقلاب بزرگی را ایجاد کنند. متاسفانه برخی از باشگاه‌ها در این مدت به مربیانی اعتماد کرده‌اند که در 20 سال گذشته هیچ موفقیتی نداشته اند. من قصد بی‌احترامی به کسی را ندارم اما همانطور که برای موفقیت باید در بین بازیکنان جوانگرایی کرد، باید در بین مربیان هم این اتفاق رخ دهد.

خبر شکست سپاهان را شنیدم، سردرد گرفتم

ویسی در پایان در خصوص رای AFC مبنی بر شکست 3 بر صفر سپاهان در دیدار رفت برابر السد قطر در مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا گفت: وقتی خبر را شنیدم سرم درد گرفت. من 8 سال در این تیم بازی کردم و یک سپاهانی هستم. امیدوارم آنها در بازی امشب پیروز شوند اما متاسفانه این اشتباهات در فوتبال ما در حال زیاد شدن است. اول فهرست استقلال به آسیا نمی‌رود، بعد تیم امید به خاطر بازیکن دو اخطاره حذف می‌شود و سپس نوبت به سپاهان می‌رسد. به عقیده من ریشه تمام این مسائل مشکلات مدیریتی و خصوصا تمرکز نداشتن مدیران و مسئولان روی یک کار است.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و صبای قم در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر جمعه شب با قضاوت احمد صالحی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.