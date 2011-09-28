دشمنان می خواهند ایران اسلامی را از نظر فرهنگی از پای درآورند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح چهارشنبه در مراسم صبحگاه عمومی فرماندهی انتظامی لرستان در سخنانی با اشاره به هفته دفاع مقدس اظهار داشت: به واسطه هشت سال دفاع مقدس کشور ایران در هر زمینه ای بیمه شد.

وی با بیان اینکه به واسطه هشت سال دفاع مقدس توفیقات فراوانی نصیب کشور ایران شد، عنوان کرد: پیشرفتهای کنونی کشور در عرصه های مختلف اقتصادی، رفاه، عدالت و... به خاطر هشت سال دفاع مقدس دلیرمردان این سرزمین است.

فرمانده نیروی انتظامی کشور با اشاره به اینکه امروز دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قصد دارد با سیاه نمایی اقدامات صورت گرفته را ناچیز جلوه دهند، بیان داشت: دشمنان نظام انقلاب با بزرگنمایی مشکلات کوچک و با دروغ پراکنی دستاوردهای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس را نادیده و کوچک می شمارند.

سردار احمدی مقدم با اشاره به پیوند مردم با ولایت فقیه در همه ابعاد یادآور شد: به واقع حلقه ارتباطی بین مردم و ولایت فقیه چه زیباست و به واسطه همین پیوند است که کشور ایران روحانی، مقدس و معنوی است.

وی با تاکید بر اینکه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز بیکار ننشسته اند ادامه داد: امروز دشمنان ایران اسلامی اشغال این سرزمین و خاک را هدف قرار نداده اند بلکه پیوند میان مردم و رهبری و ارزش های دفاع مقدس و انقلاب را هدف قرار داده اند.

فرمانده نیروی انتظامی کشور با بیان اینکه امروز مهم ترین هجمه های دشمن علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ترویج بی بند وباری، مواد مخدر و ... است، افزود: دشمنان انقلاب اسلامی ایران این هجمه ها را در راستای از بین بردن روحیه غیرت، ایستادگی، ولایت مداری و ... در دستور کار قرار داده اند.

سردار احمدی مقدم با تاکید بر اینکه دشمنان ایران اسلامی قصد دارند که ما را از نظر فرهنگی از پای درآورند، یادآور شد: امروز تنها شکل و میدان نبرد عوض شده ولی هنوز دشمنان این نظام وجود دارند و با کینه ای فروخورده علیه ایران اسلامی تلاش می کنند.

وی با بیان اینکه دشمنان در پی ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند افزود: ما نیز باید با آمادگی، اشراف اطلاعاتی و عملیاتی نقشه دشمنان را خنثی کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور مردم استان لرستان در هشت سال دفاع مقدس بیان داشت: به واقع باید گفت که مردم لرستان در هشت سال دفاع مقدس نقش ویژه ای را داشته اند و حماسه های فراوانی را آفریدند.

سردار احمدی مقدم با اشاره به اینکه مردم استان لرستان در هشت سال دفاع مقدس شهدا و جانبازان فراوانی را تقدیم کردند یادآور شد: سلحشوری مردم این استان همواره زبانزد بوده و هست.

وی با بیان اینکه مردم این استان همواره در دفاع مقدس و دفاع از آرمان های امام و انقلاب کوشا بوده اند ادامه داد: حضور مردم این استان در هشت سال دفاع مقدس و همچنین انقلاب سند افتخار این مردم است.

فرمانده نیروی انتظامی کشور با بیان اینکه دشمنان ایران اسلامی با اشغال دو کشور عراق و افغانستان فکر می کردند که می توانند از این راه تهدیدی برای کشور ما باشند، عنوان کرد: اما دشمنان ایران اسلامی هرگز جرات نکرده اند که اقدامی علیه کشور ما داشته باشند که البته این نتیجه هشت سال دفاع مقدس ست.