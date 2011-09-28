به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسیدن ماه مهر و بازگشایی دانشگاه‌ها، کتابسرای حکمت تسهیلات و تخفیف‌های ویژه‌ای را برای عموم علاقه‌مندان در نظر گرفت.

از دهم تا بیستم مهرماه 1390 تمام کتاب‌های کتابسرای حکمت با 10 درصد تخفیف، کتاب‌های مؤسسه انتشارات حکمت با 25 درصد تحفیف و کتاب‌های خارجی با 50 درصد تخفیف عرضه خواهند شد.

هم‌چنین علاوه بر تخفیف‌های فوق 2 درصد تخفیفِ ویژه برای اعضای سایت مؤسسه انتشارات حکمت در نظر گرفته شده است که علاقمندان برای عضویت در این سایت می‌توانند به نشانی http://www.hekmat-ins.com/register.aspx مراجعه کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه کتاب‌های مورد نظر خود به محل کتابسرای حکمت واقع در تهران، خیابان انقلاب، ابتدای خیابان ابوریحان، شماره 94 و 96 مراجعه کنند.