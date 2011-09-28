رشد 70 درصدی خانه های عالم در کرمانشاه

حجت الاسلام قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمام هم و غم ما این است که بتوانیم ضمن افزایش کمی خانه عالم در استان کرمانشاه در روستاها روحانیون و طلاب مجرب و آشنا به امور دینی، مذهبی و فقهی، بر کیفیت حضور و تاثیر علما در روستاها بیفزاییم و با این کار مهم، گستره مذهبی و روحانی را در بین روستائیان مولد، موثر و شریف ارتقا دهیم.

وی پاسخگویی سریع و صریح به سئوالات شرعی مردم را رسالت خطیر علما و روحانیون دانست و تاکید کرد: همان طور که ما به حول و قوه الهی و همت دوستان و همکاران توانستیم خانه عالم را در استان از 10 مورد گذشته به 70 مورد برسانیم، اعتقاد راسخ دارم که خواهیم توانست این تعداد را به 700 مورد نیز ارتقا دهیم و به امید پروردگار این کار را تا نیل به مقصود پیگیری خواهیم کرد.

قبادی در پایان گفت: در 5 سال گذشته ما تنها 10 تا 12 روحانی منفرد در روستاهای استان داشتیم اما هم اکنون بالغ بر 100 روحانی منفرد در روستاها شبانه روز مشغول تبلیغ هستند.

وی افزود: بنابر ظرفیت ها و توانایی های موجود، می توان مدعی شد اداره کل تبلیغات اسلامی استان جزو معدود نهادهای فرهنگی است که بیش از تعهد خویش تاثیر گذار بوده و به انجام تعهدات خود پرداخت است لذا نقش برجسته و ممتاز این نهاد انقلابی و روحانی بر هیچ کس پوشیده نیست.