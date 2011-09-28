وجود کمتر از 10 متخصص طب سالمندی در کشور

سید حسن موسوی چلک در گفتگو با خبرنگار به مشکلات سالمندان اشاره کرد و افزود: در بخشهای بهداشت و درمان و تامین اجتماعی سالمندان با مشکلات بیشتری مواجه هستند. همچنین نبود آموزشهای لازم برای مراقبت از سالمندان در منزل و مکانهای دیگر و نداشتن سواد تغذیه ای از دیگر مشکلات مربوط به این قشر است.

وی تاکید کرد: سالمندان از شرایط خاصی برخوردارند به همین دلیل نیازمند مراقبت های ویژه در این دوران هستند در حالیکه در کشور ما تعداد متخصصین طب سالمندی بسیار کم است.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران با اشاره به اینکه برای نشاط دوران سالمندی در کشور برنامه ریزی نشده است، گفت: با توجه به اینکه بیماریهای دوره سالمندی پس از 60 سالگی آغاز می شود به همین دلیل تامین هزینه های درمانی نیز مولفه جدی در زندگی این افراد است که اکثر آنها را با مشکل روبرو کرده است.

موسوی به نبود نظام تامین اجتماعی قوی در کشور اشاره کرد وافزود: با توجه به اینکه برخی از بازنشستگان بیمه و شاغل نیستند بنابراین نگرانیهایی نسبت به بیمه تامین اجتماعی در دوران سالمندی وجود دارد.

به گفته وی، چنانچه در دوران کودکی به کودکان ویتامین E و کلسیم داده شود در دوران سالمندان با بیماری شایع پوکی استخوان مواجه نخواهیم شد.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران به تغییر ساختار خانواده ها از گسترده به هسته ای اشاره و تاکید کرد: با تغییر ساختار خانواده ها دیگر پدر و مادرها جایگاه گذشته را ندارند و این موضوع آنها را ناراحت می کند.