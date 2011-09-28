به گزارش خبرگزاری مهر، مریم ناصح با اشاره به اینکه مسابقات حفظ قرآن کریم هر سال در حوزههای علمیه خواهران سراسر کشور به اجرا در میآید، تصریح کرد: امسال این مسابقات در میان طلاب مقطع سطح دو (کارشناسی) و در سه عرصه حفظ کل، نصف و ثلث قرآن کریم برگزار میشود.
مدیر پرورشی حوزههای علمیه خواهران با اشاره به اینکه مسابقات قرآن کریم حوزههای علمیه خواهران در مراحل منطقهای و کشوری برگزار میشود، اظهار داشت: در حال حاضر از مناطق مدیریتی حوزههای علمیه خواهران سطح کشور خواسته شده است تا اسامی طلاب علاقهمند به شرکت در این مسابقات را اعلام کنند.
مدیر پرورشی حوزههای علمیه خواهران زمان برگزاری مرحله منطقهای این مسابقات را ۲۰ مهرماه عنوان کرد و ادامه داد: کسانی که در سال گذشته در یکی از مقاطع حفظ کل، نصف و ثلث قرآن کریم حائز رتبه شدهاند، امسال در همان مقطع و یا مقطع پایینتر نمیتوانند در مسابقه شرکت کنند.
وی با بیان اینکه محل برگزاری مسابقات مرحله منطقهای به زودی اعلام خواهد شد، اضافه کرد: مرحله کشوری مسابقات قرآنی حوزههای علمیه خواهران در اسفندماه برگزار میشود و برگزیدگان این مرحله در جشنواره قرآنی حوزههای علمیه خواهران مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
ناصح گفت: مرحله منطقهای این مسابقات به صورت کتبی و مرحله کشوری آن به صورت شفاهی با حضور داوران کشوری برگزار خواهد شد.
وی سایر رشتههای مسابقات قرآنی حوزههای علمیه خواهران را شامل قرائت، ترجمه و مفاهیم، حفظ موضوعی و تفسیر عنوان کرد و افزود: از میان این رشتهها رشته قرائت علاوه بر مرحله منطقهای در مرحله کشوری نیز مورد داوری قرار میگیرد و برگزیدگان سایر رشتهها در سطح مناطق مورد تقدیر و تشویق قرار میگیرند.
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