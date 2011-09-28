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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۲

تونس نخست وزیر سابق رژیم معمر قذافی را آزاد کرد

تونس نخست وزیر سابق رژیم معمر قذافی را آزاد کرد

یک مقام قضایی تونس از آزادی نخست وزیر سابق رژیم قذافی و 2 تن از همراهان وی پس از گذشت یک هفته بازداشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک مقام قضایی تونس اعلام کرد که مسئولان قضایی این کشور "البغدادی المحمودی" نخست وزیر سابق رژیم دیکتاتوری معمر قذافی و 2 تن از همراهان وی را آزاد کرده اند.

آزادی این افراد پس از آن صورت گرفت که دادگاه استیناف "توزر" در جنوب غرب تونس حکم صادره علیه البغدادی و 2 تن از همراهان وی مبنی بر ورود غیرقانونی به تونس را لغو کرد.

دادگاه بدوی شهر توزر در 450 کیلومتری جنوب غرب تونس هفته گذشته و یک روز پس از بازداشت البغدادی به اتهام ورود غیرقانونی به تونس به 6 ماه زندان محکوم کرده بود.

کد مطلب 1418859

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