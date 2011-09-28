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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۰

مظفری:

سایت ویژه دهیاران در استان چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد

سایت ویژه دهیاران در استان چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد

سامان - خبرگزاری مهر: بخشدار سامان از راه اندازی سایت ویژه دهیاران با همکاری جهاد دانشگاهی در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.

اصغر مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی سایت ویژه دهیاران در استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: سایت ویژه دهیاران با هدف توسعه روستاها راه اندازی می شود.

وی افزود: برای افزایش سطح آگاهی و ارتقای سطح بینش دهیاران در بخش سامان آزمون مکاتبه ای ویژه دهیاران برگزار خواهد شد.

بخشدار سامان بیان داشت: تاکنون برای توسعه فعالیتهای دهیاران سفرهای آموزشی ویژه دهیاران به روستاهای مختلف کشور انجام شده است.

وی افزود: تاکنون بیش از دو هزار دهیار از 10 استان کشور از بخش سامان و روستاهای حاشیه زاینده رود بازدید کردند.

مظفری تصریح کرد: دو نفر از دهیاران بخش سامان در بررسی عملکرد و فعالیتهای انجام شده به عنوان دهیار برتر انتخاب شده اند.

وی بیان داشت: دهیار روستای چم چنگ و دهیار روستای چلوان به عنوان دهیار برتر انتخاب شده که طی مراسمی با حضور استاندار از آنها تجلیل خواهد شد.

کد مطلب 1418860

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