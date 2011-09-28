سایت ویژه دهیاران در استان چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد

اصغر مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی سایت ویژه دهیاران در استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: سایت ویژه دهیاران با هدف توسعه روستاها راه اندازی می شود.

وی افزود: برای افزایش سطح آگاهی و ارتقای سطح بینش دهیاران در بخش سامان آزمون مکاتبه ای ویژه دهیاران برگزار خواهد شد.

بخشدار سامان بیان داشت: تاکنون برای توسعه فعالیتهای دهیاران سفرهای آموزشی ویژه دهیاران به روستاهای مختلف کشور انجام شده است.

وی افزود: تاکنون بیش از دو هزار دهیار از 10 استان کشور از بخش سامان و روستاهای حاشیه زاینده رود بازدید کردند.

مظفری تصریح کرد: دو نفر از دهیاران بخش سامان در بررسی عملکرد و فعالیتهای انجام شده به عنوان دهیار برتر انتخاب شده اند.

وی بیان داشت: دهیار روستای چم چنگ و دهیار روستای چلوان به عنوان دهیار برتر انتخاب شده که طی مراسمی با حضور استاندار از آنها تجلیل خواهد شد.