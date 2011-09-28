تاج در اردوی تیم فوتبال سپاهان حضور یافت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قطر، سپاهانی ها امروز یک میهمان ویژه داشتند و او کسی نبود جز مهدی تاج. نایب رئیس فدراسیون فوتبال که سابقه مدیریتی در باشگاه سپاهان را دارد، صبح امروز چهارشنبه به دوحه قطر آمد تا زردپوشان اصفهانی را در دیدار با السد قطر همراهی کند.

مهدی تاج در زمان ورود به هتل "هالیدی ویلا" دوحه مورد استقبال علیرضا رحیمی مدیرعامل باشگاه سپاهان قرار گرفت.

دیدار تیم‌های فوتبال السد قطر و سپاهان ایران در چارچوب دور برگشت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا امروز چهارشنبه در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه برگزار می شود.

تیم سپاهان با توجه به اینکه به دلیل استفاده از بازیکن دو اخطاره، بازی یک بر صفر برده دیدار رفت را با رای کنفدراسیون فوتبال آسیا سه بر صفر بازنده شده، امروز باید با تفاضل سه گل مقابل حریف قطری به پیروزی برسد تا راهی مرحله نیمه نهایی شود.