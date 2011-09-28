به گزارش خبرنگار مهر، جلال حسین زاده صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران شعار امسال جشن عاطفه ها را "کرامت علوی، جهاد اقتصادی، مهرورزی" عنوان کرد و افزود: امسال در مدارس برای جمع آوری هدایای دانش آموزان نیکوکار بیش از سه هزار صندوق توزیع شد.
وی با اشاره به اینکه در این راستا درآمدهای حاصله با اولویت دانش آموزان نیازمند همان مدرسه توزیع خواهد شد، بیان داشت: امسال جشن عاطفه ها به مدت سه روز از شش مهر درپایگاههای مدارس، هفت مهر در پایگاههای کمیته امداد، و هشت مهر در مصلاهای برگزاری نمازجمعه در سطح استان برگزار می شود.
مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان غربی با اشاره به اینکه این مراسم با همکاری صدا و سیما، بسیج مستضعفین، آموزش و پرورش و سازمان دانش آموزی برگزارمی شود، ادامه داد: زنگ عاطفه ها امروز با حضور مسئولان استانی درمدرسه راهنمایی دخترانه بنت الهدی شهرستان ارومیه نواخته شد.
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