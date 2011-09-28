به گزارش خبرنگار مهر، جلال حسین زاده صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران شعار امسال جشن عاطفه ها را "کرامت علوی، جهاد اقتصادی، مهرورزی" عنوان کرد و افزود: امسال در مدارس برای جمع آوری هدایای دانش آموزان نیکوکار بیش از سه هزار صندوق توزیع شد .

وی با اشاره به اینکه در این راستا درآمدهای حاصله با اولویت دانش آموزان نیازمند همان مدرسه توزیع خواهد شد، بیان داشت: امسال جشن عاطفه ها به مدت سه روز از شش مهر درپایگاههای مدارس، هفت مهر در پایگاههای کمیته امداد، و هشت مهر در مصلاهای برگزاری نمازجمعه در سطح استان برگزار می شود .