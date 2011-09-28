به گزارش خبرنگار مهر، محمود ملاباشی شامگاه سه شنبه در جمع دانشجویان پژوهشگاه مواد و انرژی در کرج افزود: پس از ثبت نام و ارسال اسامی به صندوق مربوطه که از طریق اینترنتی انجام می شود، وامهای شهریه به محل تحصیل دانشجویان واریز خواهد شد.

وی ادامه داد: تحقق این امر دنبال می شود و در زمینه دریافت وامهای شهریه، سهولت بیشتری ایجاد شده است.

معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یادآور شد: یکی از دیگر مواردی که مد نظر است، گسترش خوابگاه ها است و دولت در این زمینه همکاری می کند.

دادن وامهای مناسب به سرمایه گذاران دنبال می شود

وی افزود: دولت در این خصوص از طریق دادن وامهای مناسب به سرمایه گذارانی که مایل به سرمایه گذاری برای احداث خوابگاه ها هستند، تلاش می کند که خوابگاه ها گسترش یابد.

ملاباشی یادآور شد: همکاری دولت در این زمینه در راستای تشویق سرمایه گذاران به فعالیت و همکاری در امر احداث خوابگاه ها است و این امر دنبال می شود.

معاون دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: سرمایه گذارانی که قصد ساختن خوابگاه دارند، شناسایی شده اند و منتظر دستور دولت هستیم.

استفاده مطلوب از فرصتهای تحقیقاتی کوتاه مدت ضرورت دارد

وی اظهار داشت: یکی دیگر از مهمترین موارد، استفاده بهینه و مطلوب از فرصتهای تحقیقاتی کوتاه مدت برای دانشجویان است و از بخشهای ذیربط انتظار می رود که در این زمینه همکاری کنند.

ملاباشی افزود: در این راستا دانشجویان به بهترین مراکز تحقیقاتی و آموزشی مربوطه اعزام می شوند و زمینه های این امر فراهم خواهد شد.