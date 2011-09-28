شهادت برگرفته از متن دین و آموزه های مکتب اهل بیت(ع) است

نصرالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای گرانقدر افزود: به فرموده مقام معظم رهبری، شهدا مظهر قدرت ایران هستند و همه باید برای حفظ راه شهدا تلاش کنند تا اهداف آنان به عنوان الگو برای همیشه باقی بماند.

وی گفت: دشمنان نظام در صدد دین زدایی و علم زدایی هستند که امروز باید با استفاده از فضایی که انقلاب اسلامی در کشور ایجاد کرده برای رسیدن به قله های دانش تلاش کرد و آموزه های دین را در جامعه اشاعه داد.

این مسئول موج بیداری اسلامی را نشأت گرفته از انقلاب اسلامی ایران عنوان کرد و ادامه داد: امروز تمام جهان شاهد محقق شدن جمله امام خمینی(ره) که فرمود ما انقلابمان را به دنیا صادر می کنیم، هستند.

وی به رشادتهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و بیان داشت: شهدا با دادن خون خود موجب قوام، دوام و بقای نظام اسلامی شدند و دفاع مقدس آزمونی جدی و بزرگ برای آنان بود، که ملت ایران بار دیگر در این آزمون سربلند شد.

ابراهیمی افزود: با اینکه هر سال از دفاع مقدس دورتر می شویم، اما آرمانهای شهدا سال به سال زنده می شوند و ملت ایران نیز با تأسی از آموزه های دین، راه شهدا را ادامه خواهند داد.