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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۱

رادیو جوان به عنوان شبکه فعال در حوزه دفاع‌مقدس تقدیر شد

رادیو جوان به عنوان شبکه فعال در حوزه دفاع‌مقدس تقدیر شد

در مراسم بنیاد آثار و نشر ارزش‌های دفاع‌مقدس از رادیو جوان به عنوان شبکه فعال در این حوزه تقدیر به عمل آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسمی که از سوی بنیاد آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس به منظور تجلیل  از خانواده معظم شهدا، رزمندگان، جانبازان، هنرمندان، اصحاب رسانه و فعالان عرصه علمی، فرهنگی دفاع مقدس برگزار شد از شبکه جوان به عنوان شبکه فعال در حوزه دفاع مقدس تقدیرشد.

در این مراسم سرتیپ پاسدار داود غیاثی‌راد دبیر ستاد بزرگداشت سی ویکمین سالگرد هفته دفاع مقدس در سخنانی از شبکه جوان به عنوان رسانه‌ای که به ارزش‌های دفاع مقدس توجه دارد و سعی می‌کند با زبان مناسب جوانان را با مفاهیم و مضامین متعالی دفاع مقدس آشنا کند، یاد کرد.
 
در بخش دیگری ازاین مراسم معنوی از یدالله گودرزی مدیر گروه جوان وفرهنگ رادیو جوان و مهدی شاهرضایی سردبیر برنامه کافه رادیو، رادیو جوان به عنوان چهره برگزیده در عرصه فعالیت رسانه‌ای با اهدای لوح قدردانی شد.
 
کد مطلب 1418870

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