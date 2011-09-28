339 هزار تماس مردمی با مرکز فوریت های پلیس در کرمان صورت گرفت

سرهنگ عبدالرضا ناظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال جاری 339 هزار تماس از سوی شهروندان با مرکز فوریت های پلیس 110 داشته ایم.

سرهنگ ناظری تعداد تماس هایی که منجر به عملیات شده را 184 هزار تماس ذکر کرد و ابراز داشت: با بررسی های انجام شده مشخص شد 35 هزار تماس مربوط به تصادفات شهری بوده است.

وی ادامه داد: چهار هزار و 600 تماس برای دریافت راهنمایی از پلیس و دو هزار و 328 نیز در خصوص تصادفات جاده ای و درخواست امداد و نجات با مرکز فوریتهای پلیسی 110 صورت گرفته است.

سرهنگ ناظری با بیان اینکه پلیس در نظر دارد میانگین حضور خود را در صحنه حادثه کاهش دهد افزود: میانگین گشت های انتظامی در صحنه هفت دقیقه و گشت راهور نیز هفت دقیقه و 20 ثانیه است.

وی با اشاره به در نظر گرفتن گشت های نامحسوس برای کنترل گشتی های 110 گفت: هرگونه تخلف واحد های گشتی بررسی و رسیدگی می شود.

این مسئول انتظامی استان کرمان گفت: شهروندان در صورت تاخیر ماموران در رسیدن به صحنه حادثه مراتب را به اطلاع پلیس برسانند.