برپایی کارگاه نشانه ـ معنا شناسی در شهر کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا شعیری، دوره آموزشی نشانه ـ معنا شناسی را با همراهی مرکز فرهنگی شهر کتاب به صورت هفتگی در این مرکز برگزار میکند.
چگونگی تولید نشانه، گونگی شکلگیری روابط نشانه ـ معنایی در متون ادبی، حضور و غیاب نشانههای ادبی، فرایند نشانه ـ معناسازی در ادبیات، فرایند نشانه ـ معناسازی ادبی از دیدگاه ساختاری، پساساختاری و پدیداری؛ تعریف گفتمان ادبی و ارائه شاخصههای آن، تفاوت بین زبان، متن، گفتمان، گفته، گفتمانه و گفتهپردازی؛ بعد شناختی، عاطفی، حسی ـ ادراکی و زیباییشناختی گفتمان؛ بررسی انواع نظامهای گفتمانی در متون ادبی؛ افعال موثر و نقش آنها در معناسازی؛ فرایند تنشی گفتمان و رابطه آن با ارزشسازی ادبی برخی از موضوعاتی است که در این کارگاه مورد توجه قرار خواهند گرفت.
این دوره آموزشی در پنج جلسه، روزهای یکشنبه ساعت 14 تا16 برگزار میشود و نخستین جلسه آن نیز اول آبان ماه ۱۳۹۰است.
علاقهمندان برای ثبتنام تا ۲۰مهر فرصت دارند برای ثبت نام در ساعات اداری به مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم مراجعه کنند.
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