دوره پنجم کلاسهای آموزشی گیاه ‌پزشکی در ورامین آغاز شد

مسئول پایگاه گیاه پزشکی، مشاوره و آموزش گل و گیاه شهرداری ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: دور پنجم کلاسهای گیاه پزشکی همزمان با آغاز فصل پاییز آغاز شد.

فاطمه ذاکری امین افزود: با توجه به موفقیت ‌آمیز بودن برگزاری دوره های گذشته کلاسهای فصلی که در سال گذشته، بهار و تابستان سال جاری برگزار شده و مورد استقبال گسترده شهروندان قرار گرفت، پنجمین دوره آن نیز از ابتدای مهرماه سال جاری آغاز شد.

کلاسها رایگان و ویژه بانوان است

وی برگزاری این کلاسها را رایگان و ویژه بانوان عنوان کرد و اظهار داشت: در دوره پنجم، کلاس آشنایی با نحوه سبزی کاری و صیفی کاری در ماه مهر آغاز شده و کلاس آشنایی با نحوه کاشت و پرورش درختچه های زینتی در ماه آبان و کلاس نگهداری و پرورش گلها و گیاهان آپارتمانی در ماه آذر برگزار خواهد شد.

ذاکری ادامه داد: در طول برگزاری این کلاسها به شرکت کنندگان بروشورهای آموزشی رایگان اهدا و ضمن حضور شرکت کنندگان در برکه این پایگاه، آنان با انواع گلها و گیاهان آپارتمانی آشنا و کلیه ابزار و ادوات باغبانی، پیوند، کاشت، تعویض گلدان، هرس، تکثیر و... به صورت عملی آموزش داده می شود.

وی بیان کرد: در پایان هر دوره کلاسها، تور یکروزه گردشگری رایگان بازدید از بازار گل، مجموعه های پرورش گل و گیاه استان تهران و نمایشگاههای بین المللی گل و گیاه ایران و شهرداری تهران ویژه شرکت ‌کنندگان در کلاسها برگزار خواهد شد.

مسئول پایگاه گیاه پزشکی شهرداری ورامین افزود: علاقه مندان برای ثبت ‌نام و شرکت در این کلاسها می توانند در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه هر هفته به صورت حضوری به این پایگاه واقع در ورامین، جنب پل و پارک 15 خرداد مراجعه و یا با شماره تلفن 2256919-0291 تماس بگیرند.