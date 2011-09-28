بررسی ویژگیهای تئوری شدن حکومت دینی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فتح الهی صبح چهارشنبه در همایش "هشت سال دفاع مقدس، هشت ماه بیداری اسلامی" در جمع دانشجویان و استادان دانشگاه ارومیه بر شناخت مسیر حرکت حضرت امام(ره) طی هشت سال دفاع مقدس تاکید کرد و افزود: باید پنج ویژگی تئوری کردن حکومت دینی شامل مدل سازی، سوژه آفرینی در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی، طرح شعارهای استراتژیک و هنر مدیریت امام خمینی (ره) در تبدیل تهدید ها به فرصت ها را مورد بحث و بررسی قرار داد.

وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) جرات توانستن را به دنیا تزریق و هیبت و هیمنه استکبار را در چشم ملت های مسلمان و آزاده شکست و این بیداری نتیجه نترسیدن ملت ها از ابهت پوشالی استکبار است، اظهار داشت: طرز فکر دینی توانایی اداره سیاسی جوامع کنونی را بر اساس نیازهای قرن جدید دارد.

معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج بیست میلیونی را از مدل های موفق بنیانگذار انقلاب اسلامی دانست و بیان داشت: این اقدامات باعث شکست تئوری استکبار مبنی بر خفه کردن نطفه انقلاب اسلامی ایران شد و ایران در برابر ائتلاف بین المللی در هشت سال جنگ تحمیلی به پیروزی دست یافت.

فتح الهی ایران را ام القرای بیداری اسلامی در جهان دانست و عنوان کرد: بیداری اسلامی ملت های منطقه از جنس صدور انقلاب اسلامی بوده که این ثمره شعارهای استراتژیک مطرح شده از سوی حضرت امام خمینی در صدور انقلاب اسلامی است.

این مسئول دفاع مقدس را بهترین نمونه هنر مدیریت امام خمینی (ره) در تبدیل تهدید به فرصت ارزیابی کرد و اظهار داشت: ایشان با مدیریت الهی خود علاوه بر تزریق روحیه خودباوری و اعتماد بنفس در مردم بویژه جوانان، ایجاد خودکفایی در کشور موجب تضعیف روحیه دشمنان و خنثی شدن توطئه آنان علیه نظام اسلامی شد.

فتح اللهی در ادامه با تاکید بر اینکه خون شهدا و توجه امام زمان (عج) ایران اسلامی را از شر دشمنان بیمه کرده است، گفت: کشورمان امروز مصداق آیه شریفه « وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ » شده که در آن بر افزایش نیرو و قدرت تا حدی که دشمن حتی خیال حمله را نیز در سر نداشته باشد تاکید شده است.