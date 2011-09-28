محمدرضا کشوری فرد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کسب شش پیروزی در هشت بازی گذشته قدرت تیم صبای قم را به خوبی نشان می‌دهد تا بازیکنان ما با اتکاء به نیروی جوانی و انگیزه بالای خود در مصاف با پرسپولیس به میدان بروند.



وی تصریح کرد: این روز‌ها باک پرسپولیسی‌ها حسابی پر شده است و این انگیزه خوبی برای بازیکنان تیم ما است که تا باک سرخپوشان را نشانه گرفته و با کسب یک پیروزی خیره کننده در ورزشگاه آزادی باک پرسپولیسی‌ها را بترکانند.



مدیر تیم فوتبال صبای قم ابراز داشت: سال گذشته در بازی برگشت لیگ دهم توانستیم در ورزشگاه آزادی روز سختی را برای پرسپولیس رقم بزنیم و این تیم را در حضور تماشاگرانش با نتیجه پر گل چهار بر یک شکست دهیم، این بار نیز بازیکنان ما از تکرار این پیروزی حرف می‌زنند.



وی از بازی درخشان بازیکنان صبا در این مسابقه خبر داد و یاد آور شد: بازیکنان ما بیش از همه اشتیاق بازی با پرسپولیس و شکست این تیم را دارند و با اینکه در فاصله زمانی بسیار کم از بازی سنگین با فولاد خوزستان خارج شده‌اند در سطح مطلوب و مناسب منتظر این دیدار هستند.



کشوری فرد افزود: بازیکنان ما این دیدار را کاملا جدی گرفته‌اند و در شرایط ایده آلی برای به دست آوردن سه امتیاز هستند تا همچون فصل قبل با خاطره و نتیجه‌ای شیرین بتوانیم دیدار با پرسپولیس را در ورزشگاه آزادی با برد پشت سر بگذاریم.



وی با اشاره به زمان اندک باقیمانده تا بازی این تیم در مقابل پرسپولیس، بیان داشت: هم تمرینات منظمی پشت سر گذاشته‌ایم و هم عمکلرد خوبی در هفته‌های اخیر داشته‌ایم که به بازی روز جمعه ما در مقابل پرسپولیس هم کمک زیادی به ما خواهد کرد.



مدیر تیم فوتبال صبای قم با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت صبا در این دیدار، یادآور شد: دیدار با پرسپولیس تهران در مسابقه هفته نهم لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور با توجه به اینکه آن‌ها نتایج خوبی در هفته‌های گذشته نگرفته‌اند، به هیچ عنوان بازی آسانی برای ما نخواهد بود.



وی ادامه داد: صبای قم قطعا حریف قدری برای پرسپولیس خواهد بود، به خصوص اینکه آن‌ها در شرایط بحرانی مقابل صبا بازی می‌کنند و در خانه توقع رسیدن به پیروزی را دارند ولی بازیکنان ما این دیدار را کاملا جدی خواهند گرفت.



کشوری فرد تصریح کرد: مربیان ما مطالعه خوبی از تیم پرسپولیس دارند ضمن اینکه دیدار با این تیم بر انگیزه بازیکنان ما افزوده است، بازیکنان صبا با انگیزه دو چندان برابر حریف خود قرار می‌گیرند تا با تمام توان در این مسابقه به سه امتیاز دست یابند.



تیم فوتبال صبای قم جمعه این هفته در دیداری از هفته نهم از دور رفت یازدهمین دوره رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس، در ورزشگاه ۱۰۰ هزار نفری آزادی تهران مقابل تیم فوتبال پرسپولیس تهران به میدان می‌رود.