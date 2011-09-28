متهم اختلاس بزرگ کجا دستگیر شد/ تهیه فهرست 100 بازداشتی و احضاری

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی از سمت خود استعفا کرد که گفته می شود رامین پاشایی قائم مدیرعامل فعلی بانک سپه یکی از گزینه های اصلی مدیرعاملی این بانک باشد.

* شنیده ها حاکی از وجود برخی از مقاومتها از سوی برخی از مدیران برکنار شده بانکی توسط کمیته منتخب دولت متشکل از وزیر اطلاعات، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی است.

* سید محمد جهرمی مدیرعامل برکنار شده بانک صادرات امروز صبح با حضور در ساختمان سپهر جلسه ای را با کارشناسان بخش اعتباری و برخی دیگر از مدیران برگزار و در مورد برنامه های آتی این بانک بحث کرد.

* برخی منابع خبری از دستگیری متهم اصلی اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در محل ساختمان اصلی بانک صادرات ( برج سپهر) که برای تبانی دوباره به این بانک مراجعه کرده بود، خبر می دهند؛ اگرچه هنوز هیچ مقام مسئول دولتی و قضایی این موضوع را تائید رسمی نکرده اند.

* هنوز از استعفا یا برکناری سایر بانکهای مرتبط با اختلاس بزرگ خبری نیست. براساس اخبار دریافتی، مدیران برخی بانکهای درگیر در این اختلاس مطرح می‌کنند که مبالغ ال سی های باز شده در این بانکها به میزان محدودی بوده است.

* گفته می شود حجت الاسلام اژه ای دادستان کل کشور و مامور ویژه رئیس قوه قضائیه در پرونده فساد مالی بزرگ لیستی 100 نفره برای احضار، بازجویی و بازداشت درباره این فساد تهیه کرده است.

* شنیده شده است که برخی جریان‌ها در دولت به دنبال بهره برداری خود از ماجرای اختلاس بزرگ هستند و احتمال برخی تغییرات مدیریتی در لابه لای این ماجرا وجود دارد.

خبرگزاری مهر آمادگی دارد هرگونه توضیحات مسئولان درباره این "گفته و شنیده می شود"ها را منتشر کرد.