دریافت هدیه غیر متعارف توسط نمایندگان ممنوع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای در جلسه علنی روز چهارشنبه در ادامه بررسی طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان در ماده 10 مصوب کردند دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده 4 این قانون است.

براساس تبصره این ماده مقرر شد دریافت یا اهدای هدایای متعارف در چارچوب ضوابطی باشد که از سوی هیئت رئیسه مجلس ظرف سه ماه تهیه و ابلاغ می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این ماده با 111 رای موافق، 14 رای مخالف و 20 رای ممتنع از 197 نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید.

در بررسی این ماده کوچکی نژاد نماینده بندر لنگه پیشنهاد حذف کل را ارایه کرد. با این توجیه که وجود همچنین ماده‌ای این شائبه را ایجاد می کند که دریافت هدایای نقدی و غیرنقدی بین نمایندگان رایج است.

غضنفری نماینده بم در مخالفت با حذف این ماده گفت: دریافت یک دسته گل یا یک سکه توسط نماینده یک هدیه متعارف است اما هدیه غیرمتعارف دریافت صدها یا هزاران سکه است. بنابراین هدایای متعارف مشخص است و نباید این ماده حذف شود.

موید حسینی فر نماینده خوی در ادامه جلسه موافقت با این پیشنهاد گفت: این در شان نماینده نیست که به وی سکه دهند و این سکه به نام هدیه دریافت شود. رشوه هم اسمش هدیه است کسی نمی‌گوید من می‌خواهم به شما رشوه دهم می گویند این هدیه است بنابراین با این ادبیات وارد می‌شوند.

وی تاکید کرد:‌ حتی هدایای کوچک هم باید از طریق کانال مجلس است بهتر است در سیستم اداری مجلس ثبت شود تا شفاف باشد.

کوچکی نژاد پس از اظهارات موافق و مخالف پیشنهاد خود را پس گرفت و مجلس برای آن وارد رای گیری نشد.

قاضی پور نماینده ارومیه پیشنهاد حذف عبارت نقدی یا غیرنقدی را ارایه کرد که برای این پیشنهاد مجلس وارد رای گیری نشد زیرا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت اعلام کرد حذف این عبارت شائبه ایجاد می کند.

سلیمی نماینده محلات نیز پیشنهاد حذف عبارت غیرمتعارف را ارایه کرد که قربانی سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی کننده این طرح در مخالفت با این پیشنهاد گفت: هدایای متعارف مشخص است اما هدایای غیرمتعارف ممکن است خیلی از مصادیق را شامل شود به عنان مثال دریافت آرم یا نماد ملی یک کشور از سوی نماینده می‌تواند هدیه متعارف عنوان شود زیرا ممکن است اصلاً ارزش مادی هم نداشته باشد به همین دلیل با آوردن کلمه غیرمتعارف سعی شد تفکیک قائل شویم.

این پیشنهاد با 32 رای موافق، 52 رای مخالف و 29 رای ممتنع از 195 نماینده حاضر به تصویب مجلس نرسید.

باهنر پس از این پیشنهاد خطاب به نمایندگان گفت: هرچه نمایندگان در این ماده توضیح دهند تلاش این است که نمایندگان مبرا شوند اما این توضیحات کار را در افکار عمومی خرابتر می‌کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال دیروز آقای کعبی به مناسبت سالروز رفع حصر آبادان قوطی‌هایی آورده بودند که شش عدد خرما در آن جای می شد بنابراین هدیه متعارف و غیرمتعارف مشخص است.

حسن کامران نماینده اصفهان نیز پیشنهاد حذف تبصره این ماده را داد و طی توضیحاتی اظهار داشت: باید واقعیت‌های میدانی را در نظر بگیریم. مثلاً ‌فردی در زمان انتخابات مطرح کرد که به نماینده‌ها یک جعبه انگور دهیم یا زمانی مطرح کردند که خودکار طلا داده شود یا فردی در هتل عباسی از من شماره حساب خواست.

وی ادامه داد: برخی‌ها می گویند رد احسان نکنید اما حرف من این است چه اشکال دارد حال که قانون تنظیم می‌کنیم و رهبری روی آن تاکید دارد قانون را محکم تنظیم کنیم. 5 حبه قند و 5 میلیارد تومان خمس دارد و هیچ فرقی نمی‌کند. هدیه، هدیه است. چه شاخه گل چه یک باغچه چه یک جعبه انگور و چه یک خودرو، هدیه، هدیه است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان نهایتاً پس از بررسی این پیشنهادات ماده 10 را بدون تغییر به تصویب رساندند.