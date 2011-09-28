افزایش مراکز روزانه مراقبت از سالمندان

حسین نحوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افزایش تعداد مراکز روزانه با این هدف انجام می شود که این افراد بتوانند در کنار خانواده های خود زندگی کنند و مجبور نباشند ساعات طولانی را دور از افرادی که دوستشان دارند باشند.

وی با اشاره به اینکه دوره سالمندی دورانی است که افراد دراین زمان نیازمند در جمع بودن هستند، تاکید کرد: یکی از اقدامات سازمان بهزیستی این است که با ارائه تسهیلات و خدمات به خانواده ها زمینه مراقبت از آنان در منزل را فراهم کند.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: هم اکنون 100 مرکز روزانه در استانهای مختلف وجود دارد و تعداد سالمندانی که در این مراکز نگهداری می شوند نیز 5 هزار نفر است که این آمار در مقابل جمعیت بالای سالمندان زیاد نیست.

نحوی نژاد اظهار داشت: فقط 158 مرکز شبانه روزی نگهداری سالمندان در کشور فعال است و آن نیز برای افرادی است که شرایط نگهداری در منزل برایشان فراهم نیست و یا اینکه مجهول الهویه هستند.