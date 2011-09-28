  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

افزایش مراکز روزانه مراقبت از سالمندان

افزایش مراکز روزانه مراقبت از سالمندان

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان سازمان بهزیستی از افزایش مراکز روزانه مراقبت از سالمندان در استانهای مختلف کشور خبر داد.

حسین نحوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افزایش تعداد مراکز روزانه با این هدف انجام می شود که این افراد بتوانند در کنار خانواده های خود زندگی کنند و مجبور نباشند ساعات طولانی را دور از افرادی که دوستشان دارند باشند.

وی با اشاره به اینکه دوره سالمندی دورانی است که افراد دراین زمان نیازمند در جمع بودن هستند، تاکید کرد: یکی از اقدامات سازمان بهزیستی این است که با ارائه تسهیلات و خدمات به خانواده ها زمینه مراقبت از آنان در منزل را فراهم کند.

رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان گفت: هم اکنون 100 مرکز روزانه در استانهای مختلف وجود دارد و تعداد سالمندانی که در این مراکز نگهداری می شوند نیز 5 هزار نفر است که این آمار در مقابل جمعیت بالای سالمندان زیاد نیست.

نحوی نژاد اظهار داشت: فقط 158 مرکز شبانه روزی نگهداری سالمندان در کشور فعال است و آن نیز برای افرادی است که شرایط نگهداری در منزل برایشان فراهم نیست و یا اینکه مجهول الهویه هستند.

کد مطلب 1418892

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها