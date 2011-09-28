کنسرت موسیقی " دردانه " در گرگان طنین انداز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این کنسرت از سوی کنسرت موسیقی ایرانی مقامی گروه کیهان پنجشنبه و جمعه اجرا می شود.

جعفر صیدانلو مدیر اجرایی کنسرت در گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: این کنسرت به مناسب بزرگداشت مولانا اجرا می شود و اشعار بیشتر از حافظ و مولاناست.

ویزمان اجرای این کنسرت کشوری را ساعت 18 و 30 دقیقه عصر روزهای پنجشنبه و جمعه اعلام کرد.

صیدانلو بیان داشت: آهنگساز و سرپرست گروه استاد سید محمد ذوالنوری است و بابک خادملو نوازنده سه تا و تنبور، حسین جعفری آواز، امیر سیاوش پور نی، سید حمید اعتمادنیا سه تا و تنبور، حسن بلبلی سه تا و تنبور، مریم تراب پرور سه تار و تنبور، کیوان سمیعی، محمد بلبلی، قاسم عزتی، مهرک حمزه ای و آزاده فیاض تنبور و محسن بلبی نوازندگی دف، کوزه و دهل را برعهده دارند.