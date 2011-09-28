318 میلیارد ریال برای مناسب سازی راههای شهرستان کوهرنگ نیاز است

داریوش رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 214 کیلومتر از راه های روستایی شهرستان کوهرنگ نامناسب است.

وی تأکید کرد: مناسب سازی این راه ها به 318 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار نیاز دارد.

مدیر کل دفتر روستایی استانداری چهارمحال و بختیاری بیان داشت: روستاهای لبد، نالبندون، گزستان، چین، بختیار آباد، دهناش، ارته، هوشوت، نیک، تلخدان، امیرآباد، مازه سوخته، مازه رشته، گل سرخ و کوفی را از روستاهای فاقد راه مناسب در شهرستان کوهرنگ است.

رضایی افزود: بیشتر روستاهای یاد شده جمعیتی بالای 50 خانوار دارند.