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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۶

رضایی در گفتگو با مهر:

318 میلیارد ریال برای مناسب سازی راههای شهرستان کوهرنگ نیاز است

318 میلیارد ریال برای مناسب سازی راههای شهرستان کوهرنگ نیاز است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر روستایی استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: مناسب سازی راههای شهرستان کوهرنگ از توابع استان چهار محال و بختیاری به 318 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار نیاز دارد.

داریوش رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 214 کیلومتر از راه های روستایی شهرستان کوهرنگ نامناسب است.

وی تأکید کرد: مناسب سازی این راه ها به 318 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار نیاز دارد.

مدیر کل دفتر روستایی استانداری چهارمحال و بختیاری بیان داشت: روستاهای لبد، نالبندون، گزستان، چین، بختیار آباد، دهناش، ارته، هوشوت، نیک، تلخدان، امیرآباد، مازه سوخته، مازه رشته، گل سرخ و کوفی را از روستاهای فاقد راه مناسب در شهرستان کوهرنگ است.

رضایی افزود: بیشتر روستاهای یاد شده جمعیتی بالای 50 خانوار دارند.

کد مطلب 1418896

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