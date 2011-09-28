تدوین فاز دوم قانون راهنمایی رانندگی/ رکوردزنی در کاهش تلفات تصادفات

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی لرستان اظهار داشت: فاز بعدی قانون جدید راهنمایی و رانندگی در دولت در حال نهایی شدن است.

وی با بیان اینکه فاز دوم این قانون شامل آئین نامه های لازم و فهرست تخلفات رانندگی است، تصریح کرد: این موارد به هیئت وزیران ارجاع شده و از کمیسیون اجتماعی نیز عبور کرده است و امید می رود ظرف حداکثر یکی دو هفته آینده در هیئت وزیران تصویب و برای اجرا ابلاغ شود.

فرماندهی نیروی انتظامی کشور با تاکید بر اینکه این فاز از خود قانون مهم تر است، ادامه داد: این اهمیت به این دلیل است که قانون تدوین شده ولی مصادیق تخلفات به طور عمده هنوز ابلاغ نشده است.

سردار احمدی مقدم در ادامه سخنان خود به کاهش تصادفات رانندگی در سالجاری اشاره کرد و گفت: این امر ناشی از موضوع هدفمندی یارانه ها و تمایل مردم به استفاده از وسایل نقلیه عمومی، ابلاغ قانون جدید راهنمایی و رانندگی و همچنین همکاری خود مردم است.

وی با اشاره به کاهش چشمگیر تلفات تصادفات رانندگی، یادآور شد: مطابق آمار شش ماه نخست سالجاری ما یک رکورد در زمینه کاهش تلفات تصادفات رانندگی در طول دو سه دهه اخیر ثبت کرده ایم.

فرماندهی نیروی انتظامی کشور با اشاره به کاهش یک هزار و 300 نفری تلفات تصادفات رانندگی در 5 ماه نخست سالجاری، عنوان کرد: مطابق آمار اولیه نیروی انتظامی در شش ماه نخست سالجاری تعداد کشته شدگان تصادفات رانندگی نسبت به مدت مشابه سال قبل یک هزار و 500 نفر کاهش داشته است.

سردار احمدی مقدم ادامه داد: در صورتیکه این روند ادامه داشته باشد رکورد بسیار خوبی را در این زمینه ثبت خواهیم کرد.

وی با یادآوری اینکه در ابتدای برنامه چهارم توسعه 6 میلیون خودرو در کشور وجود داشت، یادآور شد: این در حالیست که تا پایان سالجاری تعداد خودروها در کشور به 14 میلیون خودرو می رسد در حالیکه تلفات تصادفات رانندگی کاهش داشته است.

فرماندهی نیروی انتظامی کشور با اشاره به آمار تلفات 28 هزار نفری در ابتدای برنامه چهارم توسعه، تصریح کرد: این در حالیست که پیش بینی می شود امسال این آمار به 21 هزار نفر کاهش یابد و ما بتوانیم در زمینه کاهش تلفات تصادفات رانندگی یک رکورد را ثبت کنیم.

سردار احمدی مقدم ادامه داد: ما اکنون شاهد معکوس شدن میزان تلفات تصادفات رانندگی با وجود افزایش سفر و تعداد خودروها در کشور هستیم.