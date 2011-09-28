به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد پور موسوی شامگاه سه شنبه در جلسه کمیسیون دانشجویی استان کردستان اظهار داشت: دانشجویان افسران جنگ نرم هستند و باید مسئولان زمینه همسو بودن و هم افزایی دانشجویان در زمینه پیشرفت و توسعه هرچه بیشتر نظام و جامعه را هموار کنند.

وی با اشاره به اینکه دانشجو نیروی نخبه است و رفتار و کردار و تفکراتش با دیگران فرق دارد، گفت: مدیران باید فضاهای مخفی را ببینند و باید زمینه سازی مناسب را برای افسران با بصیرت در عرصه های ملی، سیاسی و اجتماعی و افزایش مشارکت آنها فراهم کنند.

پورموسوی با اشاره به اینکه ارزش و اعتبار کشور بر پایه دینداری است، گفت: باید در زمینه ارزش ها، مسائل فرهنگی توجه لازم برای ارزش گذاری در دانشگاه صورت گیرد و به مسائل دینی و مذهبی بیش از سایر حوزه ها توجه شود.

وی با بیان اینکه در بحث کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه اقدامات جدی صورت نگرفته است، افزود: باید نگاه جدی تری به این بحث داشته باشیم چرا که حل بسیاری از معضلات و مشکلات کنونی در کشور از جمله بحث قومی و ناسیونالیسم ارزش این همه هزینه گذاری و صرف وقت را ندارد.

مدیر کل سیاسی وزارت کشور با اشاره به اینکه بخش زیادی از بروز مشکلات دانشجویی به دلیل عدم توجه مدیران به خواسته های این قشر عظیم به وجود می آید، گفت: نیاز است که در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و علمی به دانشجو اعتماد شود و میدان را برای رهبری دانشجو در سطح جامعه به ویژه اقشار خاص مهیا کرد.

پورموسوی با اشاره به اینکه مسئولان در بحث رسد مسائل دانشجویی مشکل دارند، افزود: مدیران باید اطلاعات لازم را در تمام زمینه ها داشته باشند در بحث سایبری و فضاهای مجازی دشمنان در پی رخنه به تفکرات و اعتقادات دانشجویان هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر فضای سیاسی کشور معطوف به بحث انتخابات است، گفت: مسائل سیاسی در ایران فصلی است و بیشتر کنشگران سیاسی حرکت خود را با انتخابات هماهنگ می کنند.

مدیر کل سیاسی وزارت کشور با توجه به اینکه تمام تلاش فتنه گران و استکبار جهانی حمله به فضای دانشجوی است، اعلام کرد: باید با تمام توان و دانش و برنامه ریزی مناسب مسئولان مانع از سوء استفاده دشمنان از احساسات پاک دانشجویان و فضای سالم دانشگاهی شوند.

پورموسوی با بیان اینکه وزارت کشور آمادگی لازم را برای حمایت از مدیران در زمینه برپای همایش های بیداری اسلامی در دانشگاه دارد، یادآور شد: بیشترین تاثیر گذاری بیداری اسلامی در خاورمیانه را انقلاب اسلامی داشته و لازم است که در دانشگاه تاکید ویژه ای بر روی این موضوع صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه بحث اردوهای جهادی راه حل اساسی برون رفت از مشکلات است، افزود: نکات فرهنگی ظریف را باید جایگزین راه کارهای خشن در سطح دانشجویی کنیم و از ظرفیت های پنهان بیش از گذشته استفاده کنیم.

مدیر کل سیاسی وزارت کشور عدم هماهنگی بین سازمانهای مختلف را عامل سوء استفاده دشمنان دانست و بیان کرد: هماهنگی و یکپارچگی مدیران با دانشجویان و دیگر مسئولان بانی پیشرفت و بهبود اوضاع خواهد شد.