به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد موتمن روز پنجشنبه هشتم مهرماه مهمان برنامه "دیالوگ" رادیو نمایش می‌شود. او در این برنامه به آثار مناسبتی در سینما و تلویزیون می‌پردازد.

برنامه زنده رادیویی "دیالوگ" همه روزه به جز جمعه‌ها، پیرامون وقایع مربوط به هنرهای نمایشی، تئاتر، رادیو، تلویزیون و سینما در سه بخش گفتگوی روز، در حاشیه و با اجازه پخش می‌شود.

این برنامه به سردبیری ایوب آقاخانی ساعت 20 تا 21 به روی آنتن می‌رود و اجرا و کارشناسی آن را آقاخانی بر عهده دارد. عوامل این برنامه عبارتند از نویسنده: فریبرز دارایی، گزارشگر: پیمان شیخی، هماهنگی: هومن خدادوست، خبر: فروغ سجادی.



