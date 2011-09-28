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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۷

فرزاد موتمن مهمان رادیو نمایش می‌شود

فرزاد موتمن مهمان رادیو نمایش می‌شود

فرزاد موتمن کارگردان سینما و تلویزیون مهمان برنامه زنده "دیالوگ" رادیو نمایش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد موتمن روز پنجشنبه هشتم مهرماه مهمان برنامه "دیالوگ" رادیو نمایش می‌شود. او در این برنامه به آثار مناسبتی در سینما و تلویزیون می‌پردازد.

برنامه زنده رادیویی "دیالوگ" همه روزه به جز جمعه‌ها، پیرامون وقایع مربوط به هنرهای نمایشی، تئاتر، رادیو، تلویزیون و سینما در سه بخش گفتگوی روز، در حاشیه و با اجازه پخش می‌شود.

این برنامه به سردبیری ایوب آقاخانی ساعت 20 تا 21 به روی آنتن می‌رود و اجرا و کارشناسی آن را آقاخانی بر عهده دارد. عوامل این برنامه عبارتند از نویسنده: فریبرز دارایی، گزارشگر: پیمان شیخی، هماهنگی: هومن خدادوست، خبر: فروغ سجادی.
 
 
کد مطلب 1418899

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