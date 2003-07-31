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۹ مرداد ۱۳۸۲، ۹:۲۵

كوفي عنان ازساخت ديوار امنيتي در سرزمين هاي اشغالي انتقادكرد

كوفي عنان ازساخت ديوار امنيتي در سرزمين هاي اشغالي انتقادكرد

كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد از اقدام رژيم صهيونيستي براي ساخت ديوار امنيتي دركرانه باختري رود اردن به شدت انتقاد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري رويتر،عنان روز چهارشنبه در كنفرانسي مطبوعاتي با اشاره به ساخت ديوار حائل  دراراضي اشغالي گفت:  يك پند قديمي مي گويد  ديوارها به روابط همسايگي خوب  كمك مي كند اما اگراين ديواردر سرزمين ديگران ساخته شود زندگي همسايه  را سياه خواهد كرد پس اين اقدام اسرائيل با شرايط كنوني درفلسطين منطبق نيست.
اين خبرگزلري افزود ، هنگامي كه آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي روزسه شنبه پس ازديدارو گفتگو با جرج بوش  درواشنگتن اعلام كرد  به كارساخت اين ديوارادامه مي دهد، كوفي عنان دبيركل سازمان ملل ضمن انتقاد ازاين اقدام رژيم صهيونيستي ،  هرگونه پيش شرط براي اجراي طرح صلح "نقشه راه"   را  رد كرد.
طرح صلح موسوم به" نقشه راه " توسط كميته چهارجانبه شامل نمايندگان روسيه،آمريكا، اتحاديه اروپا و سازمان ملل متحد  براي حل اختلافات اعراب و اسراييلي ها تهيه وتنظيم شده است . 

   

کد مطلب 14189

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