نوشاد عالمیان به مرحله دوم صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مرحله مقدماتی مسابقات تنیس روی میز کاپ آسیا که در "شانگ‌چا" چین جریان دارد، امروز چهارشنبه نوشاد عالمیان پس از پیروزی برابر "عمر راشد" اماراتی به مصاف "ترانتوآن" از ویتنام رفت و با نتیجه 3 بر یک به برتری دست یافت.

عالمیان که صاحب رنکینگ 159 جهان است سومین دیدار خود را مقابل ورزشکار هندی با رنکینگ 439 برگزار کرد و با نتیجه 3 بر صفر صاحب پیروزی شد. ملی‎پوش تنیس روی میز کشورمان با کسب این پیروزی و صدرنشینی در گروه D به مرحله دوم رقابت های کاپ آسیا صعود کرد.

عالمیان در این مرحله به مصاف "شاینگ هنگ لونگ" از چین تایپه می رود که رنکینگ 102 جهان را در اختیار دارد تا در صورت پیروزی به جمع 8 بازیکن برتر صعود کند و رقابت‎های خود را برای صعود به مرحله نیمه نهایی با دو نفر برتر گروه‎های اول تا سوم دنبال کند.

پریسا صمدی نیز نماینده کشورمان در بخش بانوان مسابقات تنیس روی میز قهرمانی کاپ آسیا بود که دیدار نخست خود را به حریف قطری واگذار کرد و از صعود به جمع بهترین‎ها بازماند. صمدی دیدارهای خود را برای کسب عنوان نهم تا چهاردهم دنبال خواهد کرد.

مسابقات تنیس روی میز قهرمانی کاپ آسیا که از امروز چهارشنبه آغاز شده است به مدت سه روز ادامه خواهد داشت. برای این رقابت‎ها 100 هزار دلار جایزه نقدی در نظر گرفته شده است.