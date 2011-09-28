طرح نظارت مجلس بر نمایندگان تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه در بررسی ماده 12 طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مقرر کردند دستورالعمل اجرای این قانون و مصادیق آن به پیشنهاد هیئت نظارت به تصویب کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می رسد.

به گزارش مهر این ماده با 120 رای موافق، 6 رای مخالف و 15 رای ممتنع از 196 نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید.

محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی روز چهارشنبه را برعهده داشت در پایان بررسی این طرح با تشکر از نمایندگان و رسانه ها اظهار داشت: رسانه ها به طور جدی بررسی این طرح را تعقیب و مراقبت کردند و البته اگر چه از برخی از رسانه ها گلایه داریم اما حضور پرطراوت و جدی رسانه ها را قدر می شناسیم.

وی ابراز امیدواری کرد شورای نگهبان نظر خود را سریع تر اعلام کرده تا این قانون برای اجرایی شدن آن ابلاغ شود.