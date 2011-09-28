نمایشگاه هنر دفاع مقدس شایسته حمایت است

امیر حسین حریری، معاون اجرایی نخستین نمایشگاه هنر دفاع مقدس در گفتگویی در خصوص برپایی این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه، همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس در باغ هنر برگزار می شود و در آن آثار مختلف هنری به شکل مفهومی و با نگاههایی متفاوت در قالب هنر دفاع مقدس بویژه در حوزههای تجسمی، تئاتر و موسیقی به نمایش درآمده و بازتاب گستردهای را نیز در میان مخاطبان پیدا کرده است تا جائیکه گروه اجرایی این نمایشگاه ایده و طرح های فراوانی را از این آثار بدست آورده است.
معاون اجرایی این نمایشگاه یکی از محدودیتها در برگزاری این نمایشگاه را کمبود بودجه دانست و افزود: این نمایشگاه برای نخستین بار است که از سوی خانه هنرمندان در این ایام برگزار می شود و با ایجاد تحولی در شکل برگزاری آن سعی داریم در دورههای بعدی با حمایت سایر ارگانها شاهد رشد و ارتقاء سطح کیفی هر چه بیشتر این نمایشگاه باشیم زیرا استقبال از نخسیتن دوره این نمایشگاه بسیار قابل توجه بود اما به دلیل کمبود اعتبارات، برای نمایش آثار با محدودیت روبرو بودیم زیرا بخش بیشتر هزینههای این دوره، تنها از جانب خانه هنرمندان ایران تامین شد.
حریری در پایان گفت: در انتخاب شرکت کنندگان در این نمایشگاه سعی داشتیم تا به مراکز دانشگاهی رجوع کنیم زیرا دانشگاهها یکی از بهترین مکانها برای ایجاد آثار خلاقانه هستند و این آثار با دارا بودن ویژگیهای تجربی و خلاق برای مخاطبان بسیار قابل توجه بوده است.
گفتنی است، نمایشگاه هنر دفاع مقدس که از تاریخ 31 شهریور در محوطه باغ هنرمندان ایران کار خود را شروع کرده است، فردا سه شنبه پنج مهرماه به کار خود پایان می دهد.
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