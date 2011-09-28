دوباشگاه اروپایی به رکابزنان ایران پیشنهاد همکاری دادند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حضور بزرگ ترین تیم دوچرخه سواری کشورمان در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جاده جهان در دانمارک دو باشگاه حرفه ای در اروپا به رکابزنان ایرانی پیشنهاد همکاری دادند.

این پیشنهاد همکاری برای نخستین بار در تاریخ دوچرخه سواری کشورمان انجام شده و در صورت تحقق می تواند به توسعه و حرفه ای تر شدن دوچرخه سواری جاده ایران کمک بسزایی کند.

دو باشگاه فرانسوی و اسپانیایی دوچرخه سواری که در دو سال گذشته هم در تورهای مطرحی چون جیروایتالیا و توردوفرانس حاضر بوده اند به رکابزنان کشورمان برای فصل جدید مسابقات جاده ای جهان پیشنهاد همکاری داده اند.

پیش از این رکابزنان کشورمان تنها در ترکیب تیم های دوچرخه سواری آسیایی چون جایانت حاضر بوده اند.

هفتاد و هشتمین دوره مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی جاده جهان 28 شهریور تا سوم مهرماه در دانمارک برگزار شد. رکابزنان کشورمان پس از تیم قزاقستان به عنوان کامل ترین ترین تیم آسیایی در این رقابت ها عملکرد قابل قبولی را به نمایش گذاشتند.